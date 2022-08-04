Повернувся з Іспанії: історія єгеря з Прикарпаття, який боронить Україну

Яна Осадча журналіст
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4 серпня 2022

Українець родом з Прикарпаття повернувся з Іспанії, щоб захищати Україну.

Чоловік має позивний "Гуцул", наразі він командує взводом, повідомляють у 68-й окремій єгерській бригаді.

Командир народився на Прикарпатті, однак 12 років жив в Іспанії. Там у нього народилося двоє дітей – хлопчик та дівчинка.

"Але коли в Україні почався Майдан, я повернувся додому. Люди побажали вибрати мене сільським головою. Керував селом 4 роки, а потім знову поїхав в Іспанію", – розповідає єгер.

 "Гуцулу" знадобився і досвід керівника, і досвід попередньої служби в прикордонних військах

Вдруге він повернувся в Україну після початку повномасштабної війни.

"Гуцулу" знадобився і досвід керівника, і досвід попередньої служби в прикордонних військах", – кажуть у бригаді.

За словами військового, разом з ним служать хлопці з різних регіонів України. На його думку, з якого регіону ти б не був, якщо ти зараз тут, на фронті, значить по-справжньому любиш свою країну.

"Ми маємо зберегти Україну, наші поля та наші гори", – каже командир на псевдо "Гуцул".

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