Повернувся з Іспанії: історія єгеря з Прикарпаття, який боронить Україну

Українець родом з Прикарпаття повернувся з Іспанії, щоб захищати Україну.

Чоловік має позивний "Гуцул", наразі він командує взводом, повідомляють у 68-й окремій єгерській бригаді.

Командир народився на Прикарпатті, однак 12 років жив в Іспанії. Там у нього народилося двоє дітей – хлопчик та дівчинка.

"Але коли в Україні почався Майдан, я повернувся додому. Люди побажали вибрати мене сільським головою. Керував селом 4 роки, а потім знову поїхав в Іспанію", – розповідає єгер.

"Гуцулу" знадобився і досвід керівника, і досвід попередньої служби в прикордонних військах

Вдруге він повернувся в Україну після початку повномасштабної війни.

"Гуцулу" знадобився і досвід керівника, і досвід попередньої служби в прикордонних військах", – кажуть у бригаді.

За словами військового, разом з ним служать хлопці з різних регіонів України. На його думку, з якого регіону ти б не був, якщо ти зараз тут, на фронті, значить по-справжньому любиш свою країну.

"Ми маємо зберегти Україну, наші поля та наші гори", – каже командир на псевдо "Гуцул".