У МВС повідомили, скільки українських дітей депортували в Росію

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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29 липня 2022

У Національному інформаційному бюро зареєстрували понад 5,6 тисячі заяв про депортацію дітей до Росії.

Проте реальна кількість може бути більшою, зазначає заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко на брифінгу у Медіацентрі Україна 29 липня.

"Відповідно до даних Національного інформаційного бюро, вже ідентифіковано понад 5600 дітей, які були депортовані до країни-агресора. Разом із тим ми розуміємо, що реальна кількість насправді більша", – сказала вона.

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Посадовиця зазначила, що до Росії примусово депортовані сотні тисяч українців. Наразі уряд розробляє механізм для їхнього повернення.

 Фото: stivog / Depositphotos

Павліченко додала, що у разі втрати зв'язку з близькою людиною, яка виїхала за кордон, варто звернутися до правоохоронців:

  • за номером 102 – в Україні;
  • за номером 112, якщо перебуваєте за кордоном. 

Вона також порадила звернутися до найближчого відділення поліції.

Правоохоронцям треба надати усі можливу інформацію:

  • де останній раз спілкувались, 
  • де бачились в останній раз;
  • місце перебування (якщо людина виїхала за кордон).

Нагадаємо, повернення дітей з території країни-окупанта – це надскладна задача. Від початку повномасштабного вторгнення вдалось повернути менше ніж 50 неповнолітніх українців.

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