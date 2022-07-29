У МВС повідомили, скільки українських дітей депортували в Росію

У Національному інформаційному бюро зареєстрували понад 5,6 тисячі заяв про депортацію дітей до Росії.
Проте реальна кількість може бути більшою, зазначає заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко на брифінгу у Медіацентрі Україна 29 липня.
"Відповідно до даних Національного інформаційного бюро, вже ідентифіковано понад 5600 дітей, які були депортовані до країни-агресора. Разом із тим ми розуміємо, що реальна кількість насправді більша", – сказала вона.
Посадовиця зазначила, що до Росії примусово депортовані сотні тисяч українців. Наразі уряд розробляє механізм для їхнього повернення.
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Павліченко додала, що у разі втрати зв'язку з близькою людиною, яка виїхала за кордон, варто звернутися до правоохоронців:
- за номером 102 – в Україні;
- за номером 112, якщо перебуваєте за кордоном.
Вона також порадила звернутися до найближчого відділення поліції.
Правоохоронцям треба надати усі можливу інформацію:
- де останній раз спілкувались,
- де бачились в останній раз;
- місце перебування (якщо людина виїхала за кордон).
Нагадаємо, повернення дітей з території країни-окупанта – це надскладна задача. Від початку повномасштабного вторгнення вдалось повернути менше ніж 50 неповнолітніх українців.
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