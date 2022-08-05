Український футболіст забив гол і присвятив його загиблому на війні тестю

Український футболіст, півзахисник угорського "Фехервару" Іван Петряк забив гол у матчі кваліфікації Ліги конференцій-2022.

Він присвятив його загиблому на війні тестю, повідомляє "Дзеркало тижня".

28-річний Петряк зіграв у матчі проти проти молдавського "Петрокуба" і забив 4-й гол своєї команди.

Після голу спортсмен показав футболку із фотографією свого тестя Івана Петренка, який захищав Україну від російських окупантів.

Фото: molfehervarfc.hu

Загалом угорська команда перемогла з рахунком 5:0.

Українець забив четвертий гол на 66-й хвилині гри.

Футболіст присвятив гол загиблому на війні тестю Івану Петренку

Раніше Іван Петряк повідомляв про загибель батька своєї дружини в Instagram.

48-річний Іван Петренко воював у районі Авдіївки, а 12 травня – перестав виходити на зв'язок.

"Папа Ваня (батя), не буду соплі жувати, вам не дадуть героя, але для нашої родини ви легенда, легенда патріотизму…

Ми плакати не будемо, тому що ви завжди говорили, що нити – це для слабаків. Що ми бійці з народження і боротимемося до кінця. Дякуємо за наш спокійний сон! Спочивай з миром, рідний", – написав футболіст.

Нагадаємо, раніше турецькі фани скандували ім'я Володимира Путіна, який розв'язав війну проти України, після голу "Динамо". Тренер української команди відреагував на це протестом.