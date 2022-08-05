Двічі позбавляли батьківських прав: у Києві матір підозрюють у смерті власного немовляти

У Києві жінці повідомили підозру через недбалість, внаслідок якої помер її 7-місячний син.

Матір звинувачують в тому, що вона не звернулась по медичну допомогу, якої потребувала дитина, що призвело до її смерті, повідомили в столичній поліції.

У 2015 році в жінки забрали чотирьох дітей через неналежний догляд та відсутність умов для проживання малечі. За це проти неї відкрили кримінальну справу, вона має судимість.

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Навесні 2022 року матір знову потрапила в поле зору поліції після отримання звернення, що у Солом’янському районі Києва померла маленька дитина.

Фото: Поліція Києва

Слідство з’ясувало, що торік 33-річна жінка народила двійнят та перебувала під постійним наглядом служби у справах дітей.

У столичній прокуратурі розповідають, що після народження жінка постійно нехтувала рекомендаціями лікарів та не приходила на прийом до педіатра.

Окрім цього, матір не відповідала на телефонні дзвінки з поліклініки та не була вдома, коли до сім'ї приходила медсестра.

Працівники служби у справах дітей змогли провести обстеження квартири, яка була у вкрай незадовільному стані.

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"Кімнати захаращені брудними речами та непотребом, на стінах відсутні шпалери, велика кількість павутиння, зламані меблі та міжкімнатні двері, у ванній кімнаті на стелі та стінах пліснява, в помешканні відчувається стійких неприємний запах", – розповідають в прокуратурі.

Після обстеження та негативного висновку киянка взагалі перестала впускати до себе працівників соціальних служб.

Як повідомили в поліції, коли один із малюків серйозно захворів, жінка вирішила не звертатись до лікарів, в результаті чого 7-місячна дитина померла від ускладнень.

Наразі у матері вилучили другого малюка 2021 року народження. Жінку збираються знову позбавити батьківських прав. Для цього вже готують відповідні документи.

Проти неї також відкрили кримінальну справу за ст. 166 ККУ – злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною. За це 33-річній киянці загрожує до 5 років за ґратами.

УП.Життя намагається з’ясувати в поліції додаткові обставини події, зокрема інформацію про батька дітей.