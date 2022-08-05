Двічі позбавляли батьківських прав: у Києві матір підозрюють у смерті власного немовляти

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
4236
5 серпня 2022

У Києві жінці повідомили підозру через недбалість, внаслідок якої помер її 7-місячний син.

Матір звинувачують в тому, що вона не звернулась по медичну допомогу, якої потребувала дитина, що призвело до її смерті, повідомили в столичній поліції.

У 2015 році в жінки забрали чотирьох дітей через неналежний догляд та відсутність умов для проживання малечі. За це проти неї відкрили кримінальну справу, вона має судимість.

Навесні 2022 року матір знову потрапила в поле зору поліції після отримання звернення, що у Солом’янському районі Києва померла маленька дитина.

Фото: Поліція Києва

Читайте також: У Києві мати створювала порнографію за участі 4-річної доньки – Кіберполіція

Слідство з’ясувало, що торік 33-річна жінка народила двійнят та перебувала під постійним наглядом служби у справах дітей.

У столичній прокуратурі розповідають, що після народження жінка постійно нехтувала рекомендаціями лікарів та не приходила на прийом до педіатра.

Окрім цього, матір не відповідала на телефонні дзвінки з поліклініки та не була вдома, коли до сім'ї приходила медсестра.

Працівники служби у справах дітей змогли провести обстеження квартири, яка була у вкрай незадовільному стані.

"Кімнати захаращені брудними речами та непотребом, на стінах відсутні шпалери, велика кількість павутиння, зламані меблі та міжкімнатні двері, у ванній кімнаті на стелі та стінах пліснява, в помешканні відчувається стійких неприємний запах", – розповідають в прокуратурі.

Після обстеження та негативного висновку киянка взагалі перестала впускати до себе працівників соціальних служб.

Як повідомили в поліції, коли один із малюків серйозно захворів, жінка вирішила не звертатись до лікарів, в результаті чого 7-місячна дитина померла від ускладнень.

Наразі у матері вилучили другого малюка 2021 року народження. Жінку збираються знову позбавити батьківських прав. Для цього вже готують відповідні документи.

Проти неї також відкрили кримінальну справу за ст. 166 ККУ – злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною. За це 33-річній киянці загрожує до 5 років за ґратами.

УП.Життя намагається з’ясувати в поліції додаткові обставини події, зокрема інформацію про батька дітей.

Читайте також: У Києві поліція викрила "волонтерів", які привласнювали зібрані на лікування дітей гроші




 7940
Суспільство

Перша-ліпша робота. Чи можуть українки реалізуватися за кордоном

Яна Осадча
 6191
Вода для життя

Підтримай себе та свій водний баланс: чому треба пити більше води влітку та завжди

За підтримки Трускавецька
 21979
Суспільство

Які емоції переживають біженці за кордоном та як ухвалити рішення про повернення додому. Думки психологів

Аліна Курлович

Головне на сайті


Суспільство

Перша-ліпша робота. Чи можуть українки реалізуватися за кордоном

Яна Осадча
Як діти з окупованих територій навчатимуться в школах? Відповідь МОН
Найчистіші і найбрудніші: у Києві назвали найекологічніші мікрорайони
Фільм Антоніо Лукіча покажуть на Венеційському кінофестивалі-2022
Маріупольський міський ліцей відновить роботу у Києві
12-річний хлопчик впав у кому після TikTok-челенджу. Як ця історія дійшла до судів
Вода для життя

Підтримай себе та свій водний баланс: чому треба пити більше води влітку та завжди

За підтримки Трускавецька
Суспільство

Які емоції переживають біженці за кордоном та як ухвалити рішення про повернення додому. Думки психологів

Аліна Курлович