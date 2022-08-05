Маріупольський міський ліцей відновить роботу у Києві

У Києві відновлює роботу Маріупольський міський ліцей, який припинив свою роботу через російські обстріли та окупацію міста.
Ліцей працюватиме на вулиці Миколи Юнкерова, 55 в Оболонському районі столиці, повідомляє Маріупольська міська рада.
"Київ став для багатьох другою домівкою. І не лише для маріупольців, але й наших навчальних закладів. Зокрема, міського ліцею.
Це один з найкращих закладів освіти не лише Маріуполя, але й всієї країни. Разом ми зберегли його та освітні можливості для наших дітей", – каже мер Маріуполя Вадим Бойченко.
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|Фото: ArturVerkhovetskiy/Depositphotos
Вступити до ліцею можуть учні 8-11 класів за наступними профілями: англійська, німецька, французька мови та фізико-математичний профіль.
Подати заявку на навчання можна на сайті ліцею.
Нагадаємо, з окупованого Маріуполя щоденно виїжджає близько 100 людей, до окупації в місті проживало близько 530 тисяч людей.
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