Маріупольський міський ліцей відновить роботу у Києві

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
1301
5 серпня 2022

У Києві відновлює роботу Маріупольський міський ліцей, який припинив свою роботу через російські обстріли та окупацію міста.

Ліцей працюватиме на вулиці Миколи Юнкерова, 55 в Оболонському районі столиці, повідомляє Маріупольська міська рада.

"Київ став для багатьох другою домівкою. І не лише для маріупольців, але й наших навчальних закладів. Зокрема, міського ліцею.

Це один з найкращих закладів освіти не лише Маріуполя, але й всієї країни. Разом ми зберегли його та освітні можливості для наших дітей", – каже мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Читайте також: У Києві 70% батьків підтримують очне навчання з 1 вересня – КМДА

Фото: ArturVerkhovetskiy/Depositphotos

Вступити до ліцею можуть учні 8-11 класів за наступними профілями: англійська, німецька, французька мови та фізико-математичний профіль.

Подати заявку на навчання можна на сайті ліцею.

Нагадаємо, з окупованого Маріуполя щоденно виїжджає близько 100 людей, до окупації в місті проживало близько 530 тисяч людей.

Читайте також: Яким буде навчання з 1 вересня: відповіді освітнього омбудсмена




 8129
Суспільство

Перша-ліпша робота. Чи можуть українки реалізуватися за кордоном

Яна Осадча
 6248
Вода для життя

Підтримай себе та свій водний баланс: чому треба пити більше води влітку та завжди

За підтримки Трускавецька
 21996
Суспільство

Які емоції переживають біженці за кордоном та як ухвалити рішення про повернення додому. Думки психологів

Аліна Курлович

Головне на сайті


Суспільство

Перша-ліпша робота. Чи можуть українки реалізуватися за кордоном

Яна Осадча
Як діти з окупованих територій навчатимуться в школах? Відповідь МОН
Найчистіші і найбрудніші: у Києві назвали найекологічніші мікрорайони
Фільм Антоніо Лукіча покажуть на Венеційському кінофестивалі-2022
Маріупольський міський ліцей відновить роботу у Києві
12-річний хлопчик впав у кому після TikTok-челенджу. Як ця історія дійшла до судів
Вода для життя

Підтримай себе та свій водний баланс: чому треба пити більше води влітку та завжди

За підтримки Трускавецька
Суспільство

Які емоції переживають біженці за кордоном та як ухвалити рішення про повернення додому. Думки психологів

Аліна Курлович