Маріупольський міський ліцей відновить роботу у Києві

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
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5 серпня 2022

У Києві відновлює роботу Маріупольський міський ліцей, який припинив свою роботу через російські обстріли та окупацію міста.

Ліцей працюватиме на вулиці Миколи Юнкерова, 55 в Оболонському районі столиці, повідомляє Маріупольська міська рада.

"Київ став для багатьох другою домівкою. І не лише для маріупольців, але й наших навчальних закладів. Зокрема, міського ліцею.

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Це один з найкращих закладів освіти не лише Маріуполя, але й всієї країни. Разом ми зберегли його та освітні можливості для наших дітей", – каже мер Маріуполя Вадим Бойченко.

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Фото: ArturVerkhovetskiy/Depositphotos

Вступити до ліцею можуть учні 8-11 класів за наступними профілями: англійська, німецька, французька мови та фізико-математичний профіль.

Подати заявку на навчання можна на сайті ліцею.

Нагадаємо, з окупованого Маріуполя щоденно виїжджає близько 100 людей, до окупації в місті проживало близько 530 тисяч людей.

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