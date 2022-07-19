Як вчитимуть дітей, які обрали дистанційне навчання? Пояснює омбудсмен

З 1 вересня українські школи планують розпочати очне навчання дітей.

Однак офлайн-навчання не є обов’язковим, а деякі діти можуть відвідувати заняття лише дистанційно.

Як будуть організовувати уроки, якщо частина класу вчиться очно, а частина – онлайн?

Відповідь на це запитання дав освітній омбудсмен Сергій Горбачов у інтерв’ю "Українській правді. Життя".

Омбудсмен наголошує: батьки мають право вирішувати, де та за якою формою навчатиметься їхня дитина, але є кілька нюансів.

"Варто зазначити, що здобуття освіти за дистанційною формою та організація освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання під час карантину, війни та інших причин – різні речі", – сказав Горбачов.

Наразі в Україні небагато шкіл, які навчають дітей за дистанційною формою. Організація такої форми навчання здійснюється школою на підставі рішення педради, за наявності необхідного забезпечення.

Наразі закладам освіти необхідно з'ясувати кількість дітей, які планують навчатися онлайн та очно й спланувати освітній процес, каже омбудсмен.

За потреби школи можуть організувати навчання за дистанційною формою як окремою формою здобуття освіти.

"Наприклад, у школі очно працюють три класи певної паралелі 7–х класів в очному форматі та один клас у дистанційному форматі. Це дозволить вирішити питання як з організацією навчання, так і з оплатою праці вчителів", – каже Сергій Горбачов.

Деякі органи місцевого організовують "дистанційку", наприклад, в одній школі міста, куди можуть перейти діти, які потребують такої форми навчання.

Водночас учні, які планують навчатися очно, залишаються у своїх школах, пояснює омбудсмен.

Детальніше про те, яким буде навчання у школах з 1 вересня і як подбати про безпеку дітей, можна дізнатися з матеріалу "Яким буде навчання з 1 вересня: відповіді освітнього омбудсмена".