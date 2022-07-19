Як вчитимуть дітей, які обрали дистанційне навчання? Пояснює омбудсмен

З 1 вересня українські школи планують розпочати очне навчання дітей.

Однак офлайн-навчання не є обов’язковим, а деякі діти можуть відвідувати заняття лише дистанційно.

Як будуть організовувати уроки, якщо частина класу вчиться очно, а частина – онлайн?

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Відповідь на це запитання дав освітній омбудсмен Сергій Горбачов у інтерв’ю "Українській правді. Життя".

Омбудсмен наголошує: батьки мають право вирішувати, де та за якою формою навчатиметься їхня дитина, але є кілька нюансів.

"Варто зазначити, що здобуття освіти за дистанційною формою та організація освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання під час карантину, війни та інших причин – різні речі", – сказав Горбачов.

Наразі в Україні небагато шкіл, які навчають дітей за дистанційною формою. Організація такої форми навчання здійснюється школою на підставі рішення педради, за наявності необхідного забезпечення.

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Наразі закладам освіти необхідно з'ясувати кількість дітей, які планують навчатися онлайн та очно й спланувати освітній процес, каже омбудсмен.

За потреби школи можуть організувати навчання за дистанційною формою як окремою формою здобуття освіти.

"Наприклад, у школі очно працюють три класи певної паралелі 7–х класів в очному форматі та один клас у дистанційному форматі. Це дозволить вирішити питання як з організацією навчання, так і з оплатою праці вчителів", – каже Сергій Горбачов.

Деякі органи місцевого організовують "дистанційку", наприклад, в одній школі міста, куди можуть перейти діти, які потребують такої форми навчання.

Водночас учні, які планують навчатися очно, залишаються у своїх школах, пояснює омбудсмен.

Детальніше про те, яким буде навчання у школах з 1 вересня і як подбати про безпеку дітей, можна дізнатися з матеріалу "Яким буде навчання з 1 вересня: відповіді освітнього омбудсмена".