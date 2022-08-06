8-річний хлопчик з Чернігова зібрав 64 тисячі гривень на ЗСУ

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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6 серпня 2022

Сергію з Чернігова – лише 8 років. Він зібрав 64 тисячі гривень для української армії та передав у фонд Сергія Притули, повідомили на сторінці організації.

Хлопчик збирав кошти завдяки тому, що співав на вулиці українські пісні. 

На жартівливе питання Притули, чи в законний спосіб Сергій отримав гроші, хлопчик серйозно відповів "Ні", а тоді розказав, що співав на вулиці пісні.

Притула витер сльози від розчулення вчинком хлопчика і запевнив, що це – дуже чесний спосіб.

 Сергій віддає гроші у фонд Притули. Скриншот з відео

 8-річний Сергій розповів, що має у репертуарі такі пісні:

  • "Ой у Лузі червона калина";
  • Kalush "Додому";
  • "Добрий ранок, Україно!";
  • "Ми з України";
  • Антитіла "Вірила";
  • Один в каное "У мене немає дому";
  • "Любі мої діти" тощо.

8-річний співак-патріот поділився бажанням, щоб ці  гроші витратили на покупку джипа, тепловізора, зброї або захисної амуніції для солдатів. 

Проте Сергій Притула запропонував витратити цю суму на ремонт затрофеєного російського танка, який допомагатиме українським захисникам давати жару окупантам.

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