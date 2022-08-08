На сайті президента підтримали петицію про заборону в’їзду росіян в Україну протягом пів століття

Петиція про заборону в’їзду росіян на територію України на наступні 50 років набрала понад 25 тисяч підписів.

Тепер вона має бути розглянута президентом України.

У петиції пропонують також не видавати посвідки на проживання громадянам РФ, окрім тих, хто воював на боці України на війні з Росією.

"Україна вже 8 років потерпає від війни, яку розв´язала Росія на території нашої країни. На жаль, за ці 8 років влада не спромоглася захистити Україну від диверсантів, агентури та коригувальників, які увесь цей час прибували в Україну через безвізовий режим з Росією", – йдеться у петиції.

Нагадаємо, з 1 липня 2022 року почало діяти рішення про візовий режим з громадянами Російської Федерації. Мету своєї поїздки до України кожному росіянину доведеться обґрунтовувати заздалегідь.

За результатами опитування КМІС, більшість українців візовий режим із Росією підтримують.