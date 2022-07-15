Дати росіянам премію Дарвіна та міняти зерно на зброю: 15 неординарних петицій з сайту президента

Українці давно і натхненно створюють електронні петиції на сайті президента України.

Однією з найпопулярніших темою петицій є вимога дозволити чоловікам призовного віку виїжджати за кордон, незважаючи на те, що одне з таких звернень вже було розглянуте і не підтримане президентом.

Наразі на реакцію глави держави чекають кілька петицій, які набрали понад 25 тис. підписів. Зокрема, про легалізацію одностатевих шлюбів, заборону вручати повістки на АЗС, блокпостах і вулиці, петиція про "подяку президентові" тощо.

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Також багато петицій стосуються економічного становища: люди просять збільшити та запровадити різні виплати громадянам, а чиновникам і депутатам, навпаки, зменшити зарплати і скасувати пільги.

Чимало людей також пропонують перейменувати Росію на "Московію", придбати більше ППО для захисту українських міст та вдарити по кримському мосту.

"Українська правда. Життя" зібрала 15 кумедних та неординарних петицій, опублікованих на сайті глави держави.

Перейменувати вулиці Пушкіна на честь Стівена Кінга



У зв'язку з російською агресією на території України, люди просять перейменувати вулиці, що носять імена класиків російської літератури. Зокрема, пропонують перейменувати вулиці Пушкіна в українських містах.

Назвати їх хочуть на честь письменника, "короля жахів" Стівена Кінна, який підтримував Україну з перших днів вторгнення.

Запровадити День українського борщу

Після того, як ЮНЕСКО занесло український борщ до списку нематеріальної спадщини, яка потребує охорони, на сайті президента з’явилися петиція з пропозицією визнати 1 липня Днем борщу.

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"Борщ – наш! Пропоную визнати 1 липня Днем борщу і влаштовувати щороку народну обжираловку ним", – пропонують у петиції.

Не платити аліменти дітям, які поїхали за кордон

У петиції пропонують скасувати аліменти чоловікам, які мають заборгованість, а їхні колишні дружини з дітьми виїхали за кордон.

Авторкою петиції є жінка.

Увіковічити Біллі Геррінґтона

Нещодавно петиція про заміну в Одесі пам’ятника Катерині ІІ на скульптуру актора Біллі Геррінґтона набрала понад 25 тисяч голосів.

Цікаво, що на сайті президента є ще дві петиції, в одній з яких пропонують замінити цим же героєм пам’ятник Петру І у Полтаві, а у другій – у Запорожжі перейменувати на честь порно-актора вулицю Новокузнецьку.

Відкрити кордони для "мужиків"

Петицій, в яких вимагають відкрити кордони і випускати з країни всіх охочих, дуже багато. Але іноді серед них зустрічаються народні шедеври.

"Відкрийте, будь ласка, кордони для мужиків, щоб можна було хоч десь працювати. Роботи нема, грошей нема, жити немає на що", – пише автор.

Крик душі автора

Мобілізувати "95 квартал"

Автор петиції пропонує забрати в армію акторів з "95 кварталу", а разом з ними і жінок.

"Он ті гарні хлопчики ведучі на каналах по телевізору з гарними зачісками, які розповідають, що всі повинні захищати батьківщину, їм теж час на гарну зачіску одягнути каску.

Якщо всіх на фронт, то всіх на фронт! Якщо куля в лоб, то куля в лоб!", – вважає прибічник повальної мобілізації.

Впровадити кримінальну відповідальність за графіті

Тих, хто розмальовує стіни будівель та поверхні графіті, пропонують притягувати до кримінальної відповідальності і штрафувати.

Суму штрафу хочуть зробити у розмірі 30 тис. гривен

Дати російським військовим премію Дарвіна

Автор петиції нагадує, що премію Дарвіна присуджують особам, які загинули найбезглуздішим чином або втратили здатність мати дітей, і в результаті позбавили себе можливості зробити внесок у генофонд людства, тим самим потенційно покращивши його.

"Цю нагороду майже завжди присуджують посмертно й переважно до появи нащадків. Цілеспрямованість і самопожертва кандидатів викликає повагу", – вважає автор ідеї.

Міняти зерно на зброю

Людина пропонує не продавати українське зерно під час війни за кордон, а віддавати його лише в обмін на зброю.

"Нехай краще його миші з'їдять, ніж в такий час продавати за гроші", – пише автор.

Нехай краще миші з'їдядть!

Встановити пам’ятник Паляниці

Автори ідеї вважають, що за воєнні часи паляниця стала не тільки українським символом, а й народним оберегом від рашистських загарбників.

Тому вона заслуговує на пам’ятник.

"Хлібина повинна бути с обов’язковим надрізом, який утворює скоринку-козир зверху", – так описують у петиції популярний в народі образ.

Примусити Росію сплатити за українців кредити

У петиції пропонують покласти всі кредитні зобов'язання населення України на державу-агресора.

"Через державу-агресора, та повномасштабну війну на території України, у населення немає можливості виконувати свої кредитні зобов'язання. А банкам все одно, вони телефонують, просять сплачувати, або нараховують відсотки", – йдеться у петиції.

Залучити безпритульних збирати гроші з тих, хто не прибирає за собаками

Українець пропонує, щоб люди, які не мають дому, збирали штрафи з власників собак, які не прибирають за своїми улюбленцями.

Назбирані гроші безпритульні можуть залишити собі.

Робота для безпритульних

Ввести закон, щоб чоловіки могли повезти свої родини на море

Авторка петиції вважає, що "через війну в Україні немає моря", тому вона пропонує "ввести такий закон", щоб чоловіки могли повезти свої сім’ї на море за кордон.

"Також це буде плюсом для турагенцій у плані заробітку", – пише жінка.

Коли дуже хочеться на море

Запропонувати Макрону віддати РФ частину Франції

Українці пригадали президенту Франції Еманнюелю Макрону пропозицію піти на певні поступки щодо українського суверенітету заради збереження обличчя Путіна.

У петиції президенту України радять запропонувати Макрону віддати РФ частину території Франції, щоб "зберегти обличчя" російського очільника.

Пропозиція для Макрона

Виплачувати під час війни кожному українцю 15 тисяч гривень щомісяця

Ініціатори вважають ідею, виплачувати кожному громадянину 15 тис. гривень, цілком слушною, адже впевнені, що під час війни люди не мають ніяких доходів.