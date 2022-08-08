Лікарня на Житомирщині здала понад 100 кг російських книг на макулатуру, щоб підтримати ЗСУ

Працівники лікарні на Житомирщині здали на макулатуру понад 100 кг російських книг.

Виручені кошти передали на потреби Збройних сил України, повідомляє "Суспільне".

За словами директорки Романівської лікарні Ірини Серт, медики назвали акцію "Звільни домашню бібліотеку від російських книг і допоможи ЗСУ".

Ідея виникла після нещодавнього перейменування вулиць у Романівській громаді. Інформацію про те, що у лікарні збирають на макулатуру російські видання, розповсюджували у соцмережах та місцевих ЗМІ.

"Після повномасштабного вторгнення Росії на нашу землю кожен із нас повинен усвідомити, що ми маємо якнайшвидше позбутись всього, що раніше пов’язувало нас з цією країною-агресором. Першими відгукнулись наші працівники, котрі очистили власні бібліотеки від російських видань і здали їх на макулатуру", – розповідає Ірина Серт.

Понад 100 кг книг назбирали упродовж кількох днів. Ідею медиків підтримали місцеві працівники культури, які також оголосили збір російських книг, газет та журналів. Для збору макулатури в селищній раді виділили підвальне приміщення.

"На території нашої громади нараховується шість бібліотечних установ, працівники яких теж долучаються до утилізації на макулатуру російськомовних книг, які пропагують ворожу ідеологію", – каже виконувачка обов’язків начальника відділу культури, туризму, молоді та спорту Романівської селищної ради Людмила Ковальчук.

Нагадаємо, у Рівному також оголосили збір на макулатуру російських книжок, кошти від переробки яких спрямують на ЗСУ.