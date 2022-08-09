"Чий Херсон?": росіянка поплатилася відпусткою у Відні за образу українок

Російська "блогерка" Юлія Прохорова, яка живе у Німеччині, поплатилася відпусткою у Відні за образу українок.
Прохорова записала на відео, як підходить до двох українок в Австрії, вигукує гасла на підтримку країни-агресора і питає "чий Херсон?".
"Дівчата! Слава Росії! Росія переможе, Росія переможе! Чий Херсон? Ага, України! Вже референдум проводять! Н***й вашу Україну", – сказала росіянка на відео.
Відео вона оприлюднила у своєму Telegram-каналі, який наразі недоступний, але редакторка стрічки новин Styler Світлана Мащенко встигла зберегти його на YouTube.
Наступного дня жінку заблокували на платформі з пошуку житла Booking, а резерв на заброньоване у Відні житло скасували.
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"Що, бл*ть, задоволені? Ви мені спаскудили всю відпустку. Щойно мені прийшло сповіщення на пошту, що мій резерв відхилено…
Це всього лиш через те, що я сказала, що Херсон – це росія і скоро буде референдум? Я взагалі цих дівчат не ображала, довбо*би, ви мені зіпсували відпустку у Відні", – сказала росіянка.
|Фото: Telegram-канал пропагандистки "Германия от первого лица"
Раніше Прохорова демонстративно виходила на українські мітинги з російським триколором.
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