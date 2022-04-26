Назвала повією та "поломийкою": у Швеції росіянка розірвала український прапор та накинулась з образами на українку. ВІДЕО

У Швеції росіянка накинулась з образами на українку, яка зробила їй зауваження щодо поводження з прапором України.

Дівчина побачила, як літня росіянка розірвала українську символіку біля російського посольства у Стокгольмі.

Про інцидент Хельга Кайда розповіла на своїй Facebook-сторінці.

Після зауваження росіянка почала ображати дівчину, а також гнівно висловлюватись про українську символіку та жінок.

Росіянка топче український прапор. Фото: Хельга Кайда

"Вона сама підійшла до мене і почала словесно нападати на мене. Тоді я увімкнула камеру й запитала, чому вона це робить. Відповідь була, що я – нацист, повія, я виглядаю негарно, мій одяг дешевий, і я скоро помру", – переповідає дівчина.

Зокрема, росіянка назвала український прапор "фашистським", а жінок з України – "повіями" та "поломийками".

Крім того, жінка погрожувала дівчині "дати по морді" та різко висловлювалась щодо її зовнішності та одягу.

Себе ж росіянка вихваляла та називала "гарною жінкою в пальто за 25 тисяч крон".

Жінку вдалось ідентифікувати, постраждала дівчина вже звернулась до місцевої поліції.

На інцидент відреагувало українське посольство у Швеції. У відомстві заявили, що такі висловлювання та поведінка неприпустимі та не мають залишитись без покарання.

"Посольство вже звернулось до шведських правоохоронних органів з проханням надати правову оцінку зазначеному вчинку та вжити заходів реагування", – повідомили в посольстві.

Росіянку вже звільнили з роботи, як повідомили в рекрутинговій компанії Lernia, де вона працювала.

У компанії наголошують, що жінка більше ніколи не повернеться до них працювати та висловлювала лише власну думку.

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