Просив врятувати кота. Петиція про звання Героя України для загиблого на "Азовсталі" воїна набрала 25 тисяч

Українці підписали петицію про присвоєння звання Героя України патрульному Даніїлу Сафонову, який загинув при обороні Маріуполя.

Російські окупанти вбили патрульного 2 травня, коли він перебував на меткомбінаті "Азовсталь".

"Звертаюся до президента України, Зеленського Володимира Олександровича, з проханням присвоїти почесне звання Героя України, Сафонову Даніїлу Юрійовичу патрульному поліції м. Маріуполь, народженому 24-го жовтня 1993 року", – йдеться у зверненні.

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Петицію на сайті президента опублікував Віктор Горюненко 20 травня.

Вона вже набрала понад 25 тисяч підписів – тепер Володимир Зеленський має розглянути звернення.

Патрульний поліції Даніїл Сафонов загинув при обороні "Азовсталі" 2 травня

Даніїл Сафонов загинув при обороні Маріуполя на "Азовсталі" – за 2 тижні до того, як українські військові вийшли з території заводу.

Перед смертю патрульний просив українців врятувати його кота.

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11 липня акаунт UkrARMY cats & dogs у Twitter повідомив, що домашнього улюбленця вдалося вивезти на підконтрольну Україні територію.

"Спочивай з миром, друже, твій кіт у безпеці!" – йдеться у твіті.

Перед загибеллю Даніїл попросив врятувати його кота

Нагадаємо, бійці полку Нацгвардії "Азов", морські піхотинці, прикордонники, поліціянти захищали Маріуполь майже 3 місяці у нелюдських умовах, під постійним вогнем.

Сім’ї оборонців ініціювали петицію про порятунок бійців, просили провести процедуру екстракшн. Для цього дружини військових зустрічалися з Папою Римським.

16 травня розпочався вихід бійців з території заводу. У Генштабі ЗСУ повідомили, що гарнізон "Маріуполь" виконав бойове завдання, а командирам підрозділів віддали наказ зберегти життя бійців.

До 20 травня з території меткомбінату на окуповану територію евакуювали понад 2,4 тисячі бійців, щоб повернути за обміном після лікування.

Уже 29 червня Україна витягла з полону 144 військових, серед яких було 95 оборонців "Азовсталі". Один з "азовців" розповів, у яких умовах утримувався.

Також окупанти заявили, що двом бійцям полку "Азов" загрожує страта.