Українці підписали петицію про присвоєння звання Героя України патрульному Даніїлу Сафонову, який загинув при обороні Маріуполя.
Російські окупанти вбили патрульного 2 травня, коли він перебував на меткомбінаті "Азовсталь".
"Звертаюся до президента України, Зеленського Володимира Олександровича, з проханням присвоїти почесне звання Героя України, Сафонову Даніїлу Юрійовичу патрульному поліції м. Маріуполь, народженому 24-го жовтня 1993 року", – йдеться у зверненні.
Петицію на сайті президента опублікував Віктор Горюненко 20 травня.
Вона вже набрала понад 25 тисяч підписів – тепер Володимир Зеленський має розглянути звернення.
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|Патрульний поліції Даніїл Сафонов загинув при обороні "Азовсталі" 2 травня
Даніїл Сафонов загинув при обороні Маріуполя на "Азовсталі" – за 2 тижні до того, як українські військові вийшли з території заводу.
Перед смертю патрульний просив українців врятувати його кота.
11 липня акаунт UkrARMY cats & dogs у Twitter повідомив, що домашнього улюбленця вдалося вивезти на підконтрольну Україні територію.
"Спочивай з миром, друже, твій кіт у безпеці!" – йдеться у твіті.
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|Перед загибеллю Даніїл попросив врятувати його кота
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Нагадаємо, бійці полку Нацгвардії "Азов", морські піхотинці, прикордонники, поліціянти захищали Маріуполь майже 3 місяці у нелюдських умовах, під постійним вогнем.
Сім’ї оборонців ініціювали петицію про порятунок бійців, просили провести процедуру екстракшн. Для цього дружини військових зустрічалися з Папою Римським.
16 травня розпочався вихід бійців з території заводу. У Генштабі ЗСУ повідомили, що гарнізон "Маріуполь" виконав бойове завдання, а командирам підрозділів віддали наказ зберегти життя бійців.
До 20 травня з території меткомбінату на окуповану територію евакуювали понад 2,4 тисячі бійців, щоб повернути за обміном після лікування.
Уже 29 червня Україна витягла з полону 144 військових, серед яких було 95 оборонців "Азовсталі". Один з "азовців" розповів, у яких умовах утримувався.
Також окупанти заявили, що двом бійцям полку "Азов" загрожує страта.
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