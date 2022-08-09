МОН ініціювало скасування указу про можливість навчання у РФ українців з прикордонних областей

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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9 серпня 2022

Україна та Росія підписали домовленість про заходи економічної співпраці та розвитку прикордонних до РФ областей у 1994 році. Зокрема й про навчання українців на території країни-агресора.

У 2014 її фактично припинили, проте лише 9 серпня 2022 року уряд офіційно схвалив відповідне рішення.

Про ініціативу та її реалізацію повідомили у Міністерстві освіти та науки.

У документі 28-річної давнини передбачалось погодження з керівництвом Росії квот на безплатну підготовку  у закладах освіти РФ українських спеціалістів, які проживали у прикордонних областях. 

 Фото: OtnaYdur / Depositphotos

"В умовах широкомасштабного військового вторгнення РФ є недоцільним існування нормативно-правових актів щодо співпраці з країною-окупантом", – додають у МОН.

Нагадаємо, українці створили та підписали петицію про заборону в’їзду росіян на територію України на наступні 50 років. Тепер її має розглянути Президент.

А з 1 липня 2022 року Україна запровадила візовий режим з РФ. Громадяни країни-окупанта мають заздалегідь повідомити про мету поїздки та обґрунтувати її. Наразі жодної заявки на візу росіяни не подали.

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