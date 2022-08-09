Школярі окупованого Енергодару матимуть можливість дистанційно навчатися в українській школі

Вчителі з Енергодара Запорізької області, які виїхали на підконтрольну Україні територію, створили школу дистанційного навчання.

Про це повідомив міський голова Дмитро Орлов.

Приєднатися до освітнього процесу зможуть як учні, що виїхали з окупованих територій, так і ті, хто залишився.

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Інформацію про організацію освітнього процесу, посилання та списки класних керівників повідомлять безпосередньо перед новим навчальним роком.

Фото: HayDmitriy / Depositphotos

"Ми раді повідомити, що всі педагоги міста Енергодара, які перебувають на підконтрольній території, об'єдналися і створили школу дистанційного навчання "Школа Успіху".

Якщо перед ними велика мета, а можливості обмежені, все одно вони діють, бо тільки через дію можуть зрости можливості. Наші педагоги найкращі!", – зазначив мер Енергодара.

Нагадаємо, освітній процес в Херсоні також відбуватиметься дистанційно і за українськими програмами, бо вчителі та учні бойкотують "російські школи".

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