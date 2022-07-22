У Херсоні вчителі та учні бойкотують "російські школи" – представник ОДА

У тимчасово окупованому Херсоні персонал та учні ігнорують "російські школи".

Проте, представники української влади докладають зусиль, аби і вчителі, і школярі могли здобути якісну освіту, повідомляє перший заступник голови обласної ради Юрій Соболевський.

"Завдяки патріотичній позиції Херсонських освітян окупаційної влади є велика проблема із підготовкою освітньої мережі до запуску навчального року.

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Не спрацювала й ідея масового "кримського педагогічного десанту". Кримчани розсудливо не поспішають переїжджати на Херсонщину та заповнювати собою вакансії у цій сфері", – зазначає він.

Фото: ArturVerkhovetskiy / Depositphotos

Через це окупантам доводиться призначати керівниками колаборантів без педагогічної освіти.

Через "кадрову нестачу" у Бердянську двірника призначили "заступником мера", а у Херсоні охоронця – "директором" театру.