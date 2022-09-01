Львів одним із перших в Україні ввів єдиний електронний щоденник для шкіл: навіщо він потрібен

Виправлено 01.09.2022
У Львові ввели єдину електронну платформу для шкіл "Навчання і Технології" (НІТ), де батьки зможуть переглядати успішність та відвідуваність дітей.
Програмне забезпечення виконуватиме роль одночасно щоденника та журналу.
Як заявили у Львівській міській раді, це перша подібна система в Україні.
Слід зазначити, що у декількох містах до цього вже створили подібні електронні журнали, зокрема у місті Мукачево.
На електронній платформі, крім щоденника і журналу, прикріплятимуть домашні завдання, а також проводитимуть онлайн-заняття за допомогою відеочату, який є в системі.
Щоб скористатися системою, батькам потрібно зареєструвати школярів на сайті платформи. Після цього за замочуванням буде створено загальний чат класу.
|Фото: HayDmitriy/Depositphotos
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"Ведення щоденника/журналу буде відбуватись у електронному форматі, а батьки зможуть отримати інформацію, коли їхня дитина отримала оцінку.
Система має полегшити комунікацію між дітьми, батьками і вчителями", – зазначає керівниця управління ІТ Олена Гунько.
На базі НІТ будуть доступні:
- онлайн-уроки, аудіокомунікація, чати;
- управління навчальними планами;
- оцінювання знань і зворотний зв’язок;
- моніторинг успішності, статистика та аналітика;
- об’єднання навчальних предметів і заміна вчителя;
- розклад дзвінків, календар подій та оголошення навчального закладу;
- завантаження домашніх завдань та інше.
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