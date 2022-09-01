Львів одним із перших в Україні ввів єдиний електронний щоденник для шкіл: навіщо він потрібен

Виправлено 01.09.2022

У Львові ввели єдину електронну платформу для шкіл "Навчання і Технології" (НІТ), де батьки зможуть переглядати успішність та відвідуваність дітей.

Програмне забезпечення виконуватиме роль одночасно щоденника та журналу.

Як заявили у Львівській міській раді, це перша подібна система в Україні.

Слід зазначити, що у декількох містах до цього вже створили подібні електронні журнали, зокрема у місті Мукачево.

На електронній платформі, крім щоденника і журналу, прикріплятимуть домашні завдання, а також проводитимуть онлайн-заняття за допомогою відеочату, який є в системі.

Щоб скористатися системою, батькам потрібно зареєструвати школярів на сайті платформи. Після цього за замочуванням буде створено загальний чат класу.

Фото: HayDmitriy /Depositphotos

"Ведення щоденника/журналу буде відбуватись у електронному форматі, а батьки зможуть отримати інформацію, коли їхня дитина отримала оцінку.

Система має полегшити комунікацію між дітьми, батьками і вчителями", – зазначає керівниця управління ІТ Олена Гунько.

На базі НІТ будуть доступні: