Львів одним із перших в Україні ввів єдиний електронний щоденник для шкіл: навіщо він потрібен

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
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1 вересня 2022

Виправлено 01.09.2022

У Львові ввели єдину електронну платформу для шкіл "Навчання і Технології" (НІТ), де батьки зможуть переглядати успішність та відвідуваність дітей.

Програмне забезпечення виконуватиме роль одночасно щоденника та журналу. 

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Як заявили у Львівській міській раді, це перша подібна система в Україні.

Слід зазначити, що у декількох містах до цього вже створили подібні електронні журнали, зокрема у місті Мукачево.

На електронній платформі, крім щоденника і журналу, прикріплятимуть домашні завдання, а також проводитимуть онлайн-заняття за допомогою відеочату, який є в системі.

Щоб скористатися системою, батькам потрібно зареєструвати школярів на сайті платформи. Після цього за замочуванням буде створено загальний чат класу.

 Фото: HayDmitriy/Depositphotos

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"Ведення щоденника/журналу буде відбуватись у електронному форматі, а батьки зможуть отримати інформацію, коли їхня дитина отримала оцінку.

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Система має полегшити комунікацію між дітьми, батьками і вчителями", – зазначає керівниця управління ІТ Олена Гунько.

На базі НІТ будуть доступні:

  • онлайн-уроки, аудіокомунікація, чати;
  • управління навчальними планами;
  • оцінювання знань і зворотний зв’язок;
  • моніторинг успішності, статистика та аналітика;
  • об’єднання навчальних предметів і заміна вчителя;
  • розклад дзвінків, календар подій та оголошення навчального закладу;
  • завантаження домашніх завдань та інше.

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