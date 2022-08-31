Скільки шкіл в умовах війни в Україні працюватиме офлайн? Відповідають у МОН

В умовах повномасштабної війни в Україні учні 3,5 тисячі шкіл навчатимуться з 1 вересня офлайн.

Про це повідомив начальник головного управління загальної середньої та дошкільної освіти МОН Юрій Кононенко, пише Укрінформ.

За його словами, освітні заклади "готові" розпочати роботу у звичному форматі. Загалом освітній процес розпочнеться у 12,9 тис закладах загальної середньої освіти.

"Ще 3 867 будуть працювати у змішаному режимі, будуть використовувати як очну, так і дистанційну форму роботи. І повністю дистанційно планують працювати 5 497 закладів", – резюмував Кононенко.

Також він додав, що у такий спосіб більшість шкіл – 57% – розпочнуть навчальний рік офлайн або у змішаному форматі.

Натомість у закладах освіти, чиї укриття не здатні розмістити усіх учасників навчального процесу – дітей і персонал школи – можливе позмінне або змішане навчання. Кононенко підкреслює, що відповідне рішення ухвалює керівництво кожної окремої школи, враховуючи рекомендації військових адміністрацій.

Також він нагадує, що формат навчання можна змінити протягом навчального року, зокрема, якщо на цьому наполягають батьки учнів. Це залежатиме від безпекової ситуації у кожному конкретному регіоні.

Нагадаємо, раніше ми з'ясовували, як з 1 вересня розпочнеться навчальний рік у регіонах України.