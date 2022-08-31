Лише 26% батьків готові віддати дитину на офлайн-навчання. Опитування

59% опитаних батьків висловились, що вони не готові віддати дитину на офлайн навчання, зважаючи на безпекову ситуацію.

Натомість 26% прагнуть, аби їхня дитина відвідувала навчальний заклад очно.

Про це свідчать результати дослідження Gradus Research.

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Найчастіше батьки не хочуть віддавати дитину через необлаштовані укриття (59%) та непідготовленість вчителів до можливих кризових ситуацій (26%).

Фото: ArturVerkhovetskiy / Depositphotos

Натомість мотивацією батьків до офлайн-навчання дітей є:

живе спілкування з однолітками (72%) та вчителями (70%);

низька якість дистанційної (онлайн) освіти (59%);

облаштовані безпекові місця / укриття (37%).

Також серед причин віддати малечу до навчального закладу є прагнення батьків залучити дітей у гуртки та секції, віддати до школи для "нагляду", соціальна підтримка (харчування, медичний огляд).

Ще 6% опитаних зазначили, що хочуть, аби їхня дитина відвідувала школу через те, що у сім'ї немає можливостей забезпечити дистанційне навчання.

Дані опитування

Цікаво, що 59% батьків готові також віддати дитину до школи за умови закінчення війни, а ще 6% – за умови відсутності ракетних обстрілів.

Опитування провела дослідницька компанія Gradus Research. Понад 50 тисяч людей заповнили анкети в мобільному додатку за фінансової підтримки Європейського Союзу та у партнерстві з Центром Економічного Відновлення.

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Причини чому батьки обирають дистанційку

Нагадаємо, що освітній омбудсмен Сергій Горбачов заявляв, що понад 50% батьків в Україні обирають дистанційну форму навчання. Такі ж показники зафіксували у Держслужбі якості освіти України.

Проте, міністр освіти і науки Сергій Шкарлет називає протилежні дані. Він заявляв, що 50% батьків виступають за навчання в очній формі.