Лише 26% батьків готові віддати дитину на офлайн-навчання. Опитування

59% опитаних батьків висловились, що вони не готові віддати дитину на офлайн навчання, зважаючи на безпекову ситуацію.
Натомість 26% прагнуть, аби їхня дитина відвідувала навчальний заклад очно.
Про це свідчать результати дослідження Gradus Research.
Найчастіше батьки не хочуть віддавати дитину через необлаштовані укриття (59%) та непідготовленість вчителів до можливих кризових ситуацій (26%).
|Фото: ArturVerkhovetskiy / Depositphotos
Натомість мотивацією батьків до офлайн-навчання дітей є:
- живе спілкування з однолітками (72%) та вчителями (70%);
- низька якість дистанційної (онлайн) освіти (59%);
- облаштовані безпекові місця / укриття (37%).
Також серед причин віддати малечу до навчального закладу є прагнення батьків залучити дітей у гуртки та секції, віддати до школи для "нагляду", соціальна підтримка (харчування, медичний огляд).
Ще 6% опитаних зазначили, що хочуть, аби їхня дитина відвідувала школу через те, що у сім'ї немає можливостей забезпечити дистанційне навчання.
|Дані опитування
Цікаво, що 59% батьків готові також віддати дитину до школи за умови закінчення війни, а ще 6% – за умови відсутності ракетних обстрілів.
Опитування провела дослідницька компанія Gradus Research. Понад 50 тисяч людей заповнили анкети в мобільному додатку за фінансової підтримки Європейського Союзу та у партнерстві з Центром Економічного Відновлення.
|Причини чому батьки обирають дистанційку
Нагадаємо, що освітній омбудсмен Сергій Горбачов заявляв, що понад 50% батьків в Україні обирають дистанційну форму навчання. Такі ж показники зафіксували у Держслужбі якості освіти України.
Проте, міністр освіти і науки Сергій Шкарлет називає протилежні дані. Він заявляв, що 50% батьків виступають за навчання в очній формі.
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