Заступниця міністра оборони розповіла, скільки шкіл постраждали від рук окупантів

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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1 вересня 2022

З початку великої війни від російської збройної агресії постраждали 2405 закладів освіти.

270 шкіл були повністю зруйновані російськими окупантами, повідомляє заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. 

"У них вже ніколи не буде дзвонити перший дзвоник і лунати дитячий сміх", – написала Маляр.

У день початку навчального року перший урок – урок Миру, не відвідали 379 дітей, які загинули від рук окупантів. 

Ще 735 дітей – поранені. 

 Фото: Верховна Рада

"Особливо цинічною виглядає заява міністерства оборони країни-окупанта щодо можливих провокацій в цей день", – додає Ганна Маляр.

Заступниця міністра наголошує, що Сили оборони України неухильно дотримуються норм міжнародного гуманітарного права, не уражають цивільні об’єкти та захищають цивільне населення від таких дій ворога.

"ЮНЕСКО, ЮНІСЕФ, міжнародні правозахисні організації повинні перевірити об’єкти, які зазначені в заяві міністерства оборони російської федерації на предмет їх використання в військових цілях агресора", – каже Маляр.

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