В окупованому Маріуполі росіяни не змогли відкрити школи – радник мера

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
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1 вересня 2022

У Маріуполі 1 вересня окупанти так і не відкрили місцеві школи.

Початок навчального року там провалено, а більшість дітей залишилися по домівках, розповідає радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"1 вересня в Маріуполі провалено. Не сюрприз. Школи не відкрито. Ніяких "перших" чи "останніх" дзвоників. Всі діти по домах", – каже Андрющенко.

При цьому учнів перших та одинадцятих класів усе ж змусили прийти і вислухати так званий урок, на якому "навчатимуть любити РФ".

1 вересня в школі №41 Маріуполя. Фото: Петро Андрющенко

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Зокрема, пропагандистськими методами маріупольським школярам збираються "пояснити", чому росіяни вирішили "визволити" їхнє місто.

Крім того, Андрющенко на прикладі школи №41 розповів, як проходить 1 вересня в закладах освіти. 

"Будівлю та вхід оцеплено військовими. На вході перевіряють всіх, навіть дитячі рюкзаки. Людей майже немає, як і ремонту. Розбиті вікна затягнули плівкою", – каже він.

Нагадаємо, раніше місцеві "гауляйтери" анонсували, що в окупованому Маріуполі до 1 вересня начебто збираються відкрити 16 відремонтованих шкіл.

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