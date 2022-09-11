Боюся проспати наступ на Москву: як українці відреагували на потужний наступ ЗСУ

Яна Осадча журналіст
27729
11 вересня 2022

Масштабний наступ ЗСУ на Харківщини став для чималої кількості українців найхвилюючим днем з початку війни.

За останні 5 днів наші війська звільнили понад 3 тис. км² території та прорвали на деяких напрямках російські позиції на глибину 70 км.

Українці слідкували за новинами з фронту, як у перші дні війни, тільки тепер з зовсім протилежними емоціями.

Приголомшливому наступу ЗСУ за ці дні присвятили чимало мемів та дотепних дописів.

 Ілюстрація Наталки Бушковської

До того ж, успіхи наших військових допомогли деяким людям пригадати географію.

 Ілюстрація природно-географічне товариство

Чимало дописувачів зазначали, що на наших очах відбуваються історичні події, які згодом згадають у підручниках.

 

Наступ ЗСУ порівняли з вправним мангустом, який відважно вдерся на окуповану територію.

 

Згадали дописувачі і про те, що українська влада довго анонсувала наступ на Херсон, і запропропонували ЗСУ такий цікавий маршрут.

 

Головнокомандувач Валерій Залужний продовжує бути одним з найпопулярніших героїв, про якого українці створюють меми. Його зараз називають "найкращим кулінаром України", який готує у своєму котлі щось смачненьке.

 

"Той момент, коли я навіть не ревную",написав про це кулінар Євген Клопотенко.

А ще натякають, що в успіхах ЗСУ чималу роль зіграла дружина Валерія Залужного, яка попросила його сходити у магазин.

 
 

Насмішила українців і реакція Мінборони РФ, яке заявило, що російські війська покидають Харківщину, щоб укріпитися на Донбасі.

 

Заяви про відступ лунали в той час, коли колаборонти з Харківщини і Донбасу почали тікати у Росію.

 

А цей вираз обличчя російського солдата, який став свідком удару ЗСУ на Херсонщині, став символом розгубленості та поразки "другої армії світу".

 

І хоча, офіційні джерела просять українців не поширювати не підтверджену інформацію щодо звільнення українських населених пунктів, деякі дописувачі продовжують будувати зухвалі плани!

 Іллюстрація Саша Мор

І, звісно, у народі все більше зростає підтримка ЗСУ і розуміння того, що наша армія – найкраща!

 
 

Читайте також: "Оладки будете?": українців розчулила зустріч військових ЗСУ з мешканцями деокупованої Балаклії




 10186
КУЛЬТУРА

Що там у кіно: Будні київського цвинтаря, "Кримінальне місто-2" та ще чотири фільми вересня

Олександр Гусев
 21725
Суспільство

"Бронік на нормальних грудях – це важко". Історії про будні жінок у війську від Лесі Литвинової та Анастасії Леонової

Олена Барсукова
 6459
Суспільство

Щоб стати вільним, треба вбити в собі жаль. Щоденник політв'язня Османа Аріфмеметова, якому загрожує до 20 років тюрми

Осман Аріфмеметов

Головне на сайті


КУЛЬТУРА

Що там у кіно: Будні київського цвинтаря, "Кримінальне місто-2" та ще чотири фільми вересня

Олександр Гусев
На Житомирщині радянський танк перефарбували в український піксель
5 книг, які допоможуть повернути віру в майбутнє
Боюся проспати наступ на Москву: як українці відреагували на потужний наступ ЗСУ
Борітеся – поборете: у Балаклії українські військові знайшли під російським триколором вірш Шевченка
У МОЗ нагадали базові правила домедичної допомоги у разі інсульту та судом
Суспільство

"Бронік на нормальних грудях – це важко". Історії про будні жінок у війську від Лесі Литвинової та Анастасії Леонової

Олена Барсукова
Суспільство

Щоб стати вільним, треба вбити в собі жаль. Щоденник політв'язня Османа Аріфмеметова, якому загрожує до 20 років тюрми

Осман Аріфмеметов