Боюся проспати наступ на Москву: як українці відреагували на потужний наступ ЗСУ

Яна Осадча журналіст
31828
11 вересня 2022

Масштабний наступ ЗСУ на Харківщини став для чималої кількості українців найхвилюючим днем з початку війни.

За останні 5 днів наші війська звільнили понад 3 тис. км² території та прорвали на деяких напрямках російські позиції на глибину 70 км.

Українці слідкували за новинами з фронту, як у перші дні війни, тільки тепер з зовсім протилежними емоціями.

Реклама:

Приголомшливому наступу ЗСУ за ці дні присвятили чимало мемів та дотепних дописів.

 Ілюстрація Наталки Бушковської

До того ж, успіхи наших військових допомогли деяким людям пригадати географію.

 Ілюстрація природно-географічне товариство

Чимало дописувачів зазначали, що на наших очах відбуваються історичні події, які згодом згадають у підручниках.

Реклама:
 

Наступ ЗСУ порівняли з вправним мангустом, який відважно вдерся на окуповану територію.

 

Згадали дописувачі і про те, що українська влада довго анонсувала наступ на Херсон, і запропропонували ЗСУ такий цікавий маршрут.

 

Головнокомандувач Валерій Залужний продовжує бути одним з найпопулярніших героїв, про якого українці створюють меми. Його зараз називають "найкращим кулінаром України", який готує у своєму котлі щось смачненьке.

 

"Той момент, коли я навіть не ревную",написав про це кулінар Євген Клопотенко.

А ще натякають, що в успіхах ЗСУ чималу роль зіграла дружина Валерія Залужного, яка попросила його сходити у магазин.

 
 

Насмішила українців і реакція Мінборони РФ, яке заявило, що російські війська покидають Харківщину, щоб укріпитися на Донбасі.

 

Заяви про відступ лунали в той час, коли колаборонти з Харківщини і Донбасу почали тікати у Росію.

 

А цей вираз обличчя російського солдата, який став свідком удару ЗСУ на Херсонщині, став символом розгубленості та поразки "другої армії світу".

 

І хоча, офіційні джерела просять українців не поширювати не підтверджену інформацію щодо звільнення українських населених пунктів, деякі дописувачі продовжують будувати зухвалі плани!

 Іллюстрація Саша Мор

І, звісно, у народі все більше зростає підтримка ЗСУ і розуміння того, що наша армія – найкраща!

 
 

Читайте також: "Оладки будете?": українців розчулила зустріч військових ЗСУ з мешканцями деокупованої Балаклії


Реклама:


Реклама:
 4960
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 3000
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3315
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат