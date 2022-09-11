Боюся проспати наступ на Москву: як українці відреагували на потужний наступ ЗСУ

Масштабний наступ ЗСУ на Харківщини став для чималої кількості українців найхвилюючим днем з початку війни.

За останні 5 днів наші війська звільнили понад 3 тис. км² території та прорвали на деяких напрямках російські позиції на глибину 70 км.

Українці слідкували за новинами з фронту, як у перші дні війни, тільки тепер з зовсім протилежними емоціями.

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Приголомшливому наступу ЗСУ за ці дні присвятили чимало мемів та дотепних дописів.

Ілюстрація Наталки Бушковської

До того ж, успіхи наших військових допомогли деяким людям пригадати географію.

Ілюстрація природно-географічне товариство

Чимало дописувачів зазначали, що на наших очах відбуваються історичні події, які згодом згадають у підручниках.

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Наступ ЗСУ порівняли з вправним мангустом, який відважно вдерся на окуповану територію.

Згадали дописувачі і про те, що українська влада довго анонсувала наступ на Херсон, і запропропонували ЗСУ такий цікавий маршрут.

Головнокомандувач Валерій Залужний продовжує бути одним з найпопулярніших героїв, про якого українці створюють меми. Його зараз називають "найкращим кулінаром України", який готує у своєму котлі щось смачненьке.

"Той момент, коли я навіть не ревную", – написав про це кулінар Євген Клопотенко.

А ще натякають, що в успіхах ЗСУ чималу роль зіграла дружина Валерія Залужного, яка попросила його сходити у магазин.

Насмішила українців і реакція Мінборони РФ, яке заявило, що російські війська покидають Харківщину, щоб укріпитися на Донбасі.

Заяви про відступ лунали в той час, коли колаборонти з Харківщини і Донбасу почали тікати у Росію.

А цей вираз обличчя російського солдата, який став свідком удару ЗСУ на Херсонщині, став символом розгубленості та поразки "другої армії світу".

І хоча, офіційні джерела просять українців не поширювати не підтверджену інформацію щодо звільнення українських населених пунктів, деякі дописувачі продовжують будувати зухвалі плани!

Іллюстрація Саша Мор

І, звісно, у народі все більше зростає підтримка ЗСУ і розуміння того, що наша армія – найкраща!