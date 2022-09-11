Боюся проспати наступ на Москву: як українці відреагували на потужний наступ ЗСУ

Масштабний наступ ЗСУ на Харківщини став для чималої кількості українців найхвилюючим днем з початку війни.

За останні 5 днів наші війська звільнили понад 3 тис. км² території та прорвали на деяких напрямках російські позиції на глибину 70 км.

Українці слідкували за новинами з фронту, як у перші дні війни, тільки тепер з зовсім протилежними емоціями.

Приголомшливому наступу ЗСУ за ці дні присвятили чимало мемів та дотепних дописів.

Ілюстрація Наталки Бушковської

До того ж, успіхи наших військових допомогли деяким людям пригадати географію.

Ілюстрація природно-географічне товариство

Чимало дописувачів зазначали, що на наших очах відбуваються історичні події, які згодом згадають у підручниках.

Наступ ЗСУ порівняли з вправним мангустом, який відважно вдерся на окуповану територію.

Згадали дописувачі і про те, що українська влада довго анонсувала наступ на Херсон, і запропропонували ЗСУ такий цікавий маршрут.

Головнокомандувач Валерій Залужний продовжує бути одним з найпопулярніших героїв, про якого українці створюють меми. Його зараз називають "найкращим кулінаром України", який готує у своєму котлі щось смачненьке.

"Той момент, коли я навіть не ревную", – написав про це кулінар Євген Клопотенко.

А ще натякають, що в успіхах ЗСУ чималу роль зіграла дружина Валерія Залужного, яка попросила його сходити у магазин.

Насмішила українців і реакція Мінборони РФ, яке заявило, що російські війська покидають Харківщину, щоб укріпитися на Донбасі.

Заяви про відступ лунали в той час, коли колаборонти з Харківщини і Донбасу почали тікати у Росію.

А цей вираз обличчя російського солдата, який став свідком удару ЗСУ на Херсонщині, став символом розгубленості та поразки "другої армії світу".

І хоча, офіційні джерела просять українців не поширювати не підтверджену інформацію щодо звільнення українських населених пунктів, деякі дописувачі продовжують будувати зухвалі плани!

Іллюстрація Саша Мор

І, звісно, у народі все більше зростає підтримка ЗСУ і розуміння того, що наша армія – найкраща!