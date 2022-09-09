"Оладки будете?": українців розчулила зустріч військових ЗСУ з мешканцями деокупованої Балаклії

8 вересня українській військові звільнили місто Балаклію у Харківській області.

Мережу швидко заповнили відео з українськими військовими, яких зустрічають у місті, що знаходилось під окупацією протягом 6 місяців.

Одне із таких відео опублікував командир підрозділу сил спеціальних операцій ЗСУ "Гонор" Сергій Філімонов.

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У ньому місцеві мешканці пропонують військовим скуштувати домашніх оладок.

"На всяк випадок посидіть, будь ласка, в підвалі, бо ще можуть бути обстріли", – попередили місцевих бійці ЗСУ.

"У нас оладки залишились, будете?" – запитала одна із жінок, яка вітала українських військових.

"Трішечки пізніше, трішечки пізніше", – відповідають українські військові.

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Це відео розчулило українські соцмережі, у яких почали активно реагувати на пропозиції скуштувати балаклійських оладок.

Фото: Фото: Facebook-сторінка Мар'яни Реви

"З цього дня для мене символ нашої перемоги - це домашні оладки від незнайомої жінки, яка прагне нагодувати чужих дітей. В цьому сила нації, коли кожна дитина своя, навіть якщо це дорослий дядько з автоматом", – каже Мар'яна Рева.

Фото: Facebook-сторінка Олени Стеценко

"Пробули в окупації 6 місяців, з пустими полицями в магазинах, перше що запитати у хлопців які звільнили місто: "В нас оладки лишилися, будете?" – написала Оленка Стеценко.

Фото: Facebook-сторінка Наталії Бушковської

"Готую сьогодні оладки. І раптом така: ох. Оладки! Хай будуть одним зі смаків майбутньої перемоги", – пише журналістка Наталія Бушковська.

Окрім цього у мережі почали з’являтися і інші відео, на яких місцеві мешканці радіють українським військовим визволителям Балаклії.