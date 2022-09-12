Гра в окупацію: в Україні створили онлайн-гру на виживання в Бучі, Маріуполі та Гостомелі

В Україні з'явилася онлайн-гра Ukraine War Stories, у якій гравцям пропонують вижити в окупації, врятувати рідних і виїхати в безпечне місце з Бучі, Гостомеля та Маріуполя.
Таку гру розробила українська студія Starni Games. Один із розробників сам перебував у Бучі в окупації.
Гра містить три "візуальні новели" про міста, які були окуповані росіянами.
За словами розробників, кожна "новела" заснована на реальних подіях, а використані фото – зроблені у містах, про які йдеться в сюжеті.
"Новели охоплюють події від перших ударів по летовищу в Гостомелі до різанини в Бучі та відчайдушного спротиву в Маріуполі. Вашим завданням буде зберегти життя собі та своїм близьким, і зрештою опинитись у безпеці.
Це потребуватиме величезної хоробрості та кмітливості, і обійтися без жертв вдасться не завжди", – таким текстом розробники супроводжують тизер до гри.
У кожному місті, яке постраждало від окупації, гравцям пропонують певний сценарій.
Наприклад, про Бучу автори гри розповідають так:
"Ярік Кравченко та його сестра Віка приїхали в Бучу, аби перечекати атаку на Київ. Їхня мати Яна – медик, що захищає столицю в лавах ТрО, тоді як Ярік та Віка застрягли в Бучі, і не можуть евакуюватись самотужки. А російська окупація стає все кривавішою".
Гру створила студія, що базується в Києві.
Один з розробників сам потрапив під окупацію в Бучі. Він разом з сім'єю провів тиждень в гаражному підвалі, доки не з'явилася можливість евакуюватись.
Російські загарбники розграбували будинок чоловіка.
За словами розробників, цей "досвід" використали при створенні гри.
Гру планують випустити у жовтні 2022 року безкоштовно.
"Ми нічого не матимемо з цього проєкту. Наша мета – розповісти світовій аудиторії про досвід народу України", – кажуть розробники.
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