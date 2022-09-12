Гра в окупацію: в Україні створили онлайн-гру на виживання в Бучі, Маріуполі та Гостомелі

В Україні з'явилася онлайн-гра Ukraine War Stories, у якій гравцям пропонують вижити в окупації, врятувати рідних і виїхати в безпечне місце з Бучі, Гостомеля та Маріуполя.

Таку гру розробила українська студія Starni Games. Один із розробників сам перебував у Бучі в окупації.

Гра містить три "візуальні новели" про міста, які були окуповані росіянами.

За словами розробників, кожна "новела" заснована на реальних подіях, а використані фото – зроблені у містах, про які йдеться в сюжеті.

"Новели охоплюють події від перших ударів по летовищу в Гостомелі до різанини в Бучі та відчайдушного спротиву в Маріуполі. Вашим завданням буде зберегти життя собі та своїм близьким, і зрештою опинитись у безпеці.

Це потребуватиме величезної хоробрості та кмітливості, і обійтися без жертв вдасться не завжди", – таким текстом розробники супроводжують тизер до гри.

У кожному місті, яке постраждало від окупації, гравцям пропонують певний сценарій.

Наприклад, про Бучу автори гри розповідають так:

"Ярік Кравченко та його сестра Віка приїхали в Бучу, аби перечекати атаку на Київ. Їхня мати Яна – медик, що захищає столицю в лавах ТрО, тоді як Ярік та Віка застрягли в Бучі, і не можуть евакуюватись самотужки. А російська окупація стає все кривавішою".

Гру створила студія, що базується в Києві.

Один з розробників сам потрапив під окупацію в Бучі. Він разом з сім'єю провів тиждень в гаражному підвалі, доки не з'явилася можливість евакуюватись.

Російські загарбники розграбували будинок чоловіка.

За словами розробників, цей "досвід" використали при створенні гри.

Гру планують випустити у жовтні 2022 року безкоштовно.

"Ми нічого не матимемо з цього проєкту. Наша мета – розповісти світовій аудиторії про досвід народу України", – кажуть розробники.