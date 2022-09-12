В Україні дозволили необмежену кількість виїздів за кордон для людей з інвалідністю

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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12 вересня 2022

В Україні зняли обмеження на кількість виїздів за кордон для людей з інвалідністю та тих, хто їх супроводжує, під час воєнного стану.

Раніше люди з інвалідністю та їхні супровідники могли виїхати за кордон лише один раз із часу введення воєнного стану.

Зміни до законодавства ухвалив Кабінет Міністрів, повідомляє Міністерство соціальної політики.

Також уряд збільшив до 7 робочих днів термін, у який супровідники мають звернутися до закордонної дипломатичної установи України в державі перебування, щоб людей з інвалідністю взяли на консульський облік.

 Фото: Vera_Petrunina/Depositphotos

Нагадаємо, люди з інвалідністю мають право перетинати кордон під час воєнного стану. 

Для цього потрібно надати один із таких документів:

  • довідку до акту огляду медико-соціальною експертною комісією (форма первинної облікової документації № 157-1/о);
  • посвідчення, яке підтверджує відповідний статус;
  • пенсійне посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги;
  • довідку для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

Раніше у ДПСУ пояснювали, чи можна виїхати з України, маючи іноземні документи про інвалідність.

Також у відомстві дали роз'яснення щодо виїзду за кордон жінок, які є військовозобов'язаними, а також тих, хто має стати на облік.

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