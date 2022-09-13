Як виїхати за кордон чоловіку, що супроводжує родича на лікування

Якщо чоловік супроводжує родичів з І чи ІІ групами інвалідності в поїздці на лікування, його мусять випустити за кордон.
Йдеться про супровід дружини, дітей та батьків, роз’яснюють у Державній прикордонній службі України.
Також за кордон можуть виїхати батьки, які везуть на лікування дітей з:
- перинатальними ураженнями нервової системи;
- тяжкими вродженими вадами розвитку,
- рідкісними орфанними захворюваннями,
- онкологічними та онкогематологічними захворюваннями;
- дитячим церебральним паралічем;
- тяжкими психічними розладами;
- цукровим діабетом I типу (інсулінозалежним);
- гострим або хронічні захворювання нирок IV ступеня;
- потребою у паліатвиній допомозі.
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Які потрібні документи
Інвалідність або захворювання підтверджується документом, виданим лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я в порядку та за формою, які встановлені МОЗ.
Для ціього необхідно мати довідку про отримання державної допомоги на дитину, яка видана структурним підрозділом з питань соціального захисту. Кого призначено отримувачем допомоги, неважливо.
Також потрібні документи, які підтверджують родинні зв’язки людини, яка їде на лікування і того, хто її супроводжує. Якщо дитину везуть на лікування за кордон опікуни, піклувальники, прийомні батьки або батьки-вихователі, необхідно пред’явити документи, які підтверджують такі повноваження.
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