Як виїхати за кордон чоловіку, що супроводжує родича на лікування

Якщо чоловік супроводжує родичів з І чи ІІ групами інвалідності в поїздці на лікування, його мусять випустити за кордон.

Йдеться про супровід дружини, дітей та батьків, роз’яснюють у Державній прикордонній службі України.

Також за кордон можуть виїхати батьки, які везуть на лікування дітей з:

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перинатальними ураженнями нервової системи;

тяжкими вродженими вадами розвитку,

рідкісними орфанними захворюваннями,

онкологічними та онкогематологічними захворюваннями;

дитячим церебральним паралічем;

тяжкими психічними розладами;

цукровим діабетом I типу (інсулінозалежним);

гострим або хронічні захворювання нирок IV ступеня;

потребою у паліатвиній допомозі.

Які потрібні документи

Інвалідність або захворювання підтверджується документом, виданим лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я в порядку та за формою, які встановлені МОЗ.

Для ціього необхідно мати довідку про отримання державної допомоги на дитину, яка видана структурним підрозділом з питань соціального захисту. Кого призначено отримувачем допомоги, неважливо.

Також потрібні документи, які підтверджують родинні зв’язки людини, яка їде на лікування і того, хто її супроводжує. Якщо дитину везуть на лікування за кордон опікуни, піклувальники, прийомні батьки або батьки-вихователі, необхідно пред’явити документи, які підтверджують такі повноваження.