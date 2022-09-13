У МОН розповіли, скільки вступників цьогоріч зарахували на навчання до українських вишів

Яна Осадча журналіст
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13 вересня 2022

Станом на 13 вересня 2022 року на бакалаврат на базі середньої освіти зарахували понад 131 тисячу студентів.

56 тисяч вступили на бюджет, а 75 тис. – на контракт, повідомив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

На бюджет найбільше вступників зарахували (державне та регіональне замовлення) на такі спеціальності:

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✔️середня освіта;

✔️медицина;

✔️комп'ютерні науки;

✔️інженерія програмного забезпечення;

✔️філологія;

✔️будівництво та цивільна інженерія.

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 Фото: gstockstudio/Depositphotos

Майже 11 тис. студентів вступили у виші на бюджет за квотою 2, до якої відносяться мешканці тимчасово окупованих та небезпечних територій.

Загалом, для вступу до закладів фахової передвищої та вищої освіти подали понад 1 млн 149 тис. електронних заяв.

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