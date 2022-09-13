У МОН розповіли, скільки вступників цьогоріч зарахували на навчання до українських вишів

Станом на 13 вересня 2022 року на бакалаврат на базі середньої освіти зарахували понад 131 тисячу студентів.
56 тисяч вступили на бюджет, а 75 тис. – на контракт, повідомив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.
На бюджет найбільше вступників зарахували (державне та регіональне замовлення) на такі спеціальності:
✔️середня освіта;
✔️медицина;
✔️комп'ютерні науки;
✔️інженерія програмного забезпечення;
✔️філологія;
✔️будівництво та цивільна інженерія.
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Майже 11 тис. студентів вступили у виші на бюджет за квотою 2, до якої відносяться мешканці тимчасово окупованих та небезпечних територій.
Загалом, для вступу до закладів фахової передвищої та вищої освіти подали понад 1 млн 149 тис. електронних заяв.
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