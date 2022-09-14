В Австралії чоловік помер внаслідок нападу "домашнього" кенгуру

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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14 вересня 2022

В Австралії 77-річний чоловік помер після нападу кенгуру, якого він тримав як домашнього улюбленця.

Чоловіка з серйозними травмами знайшов його родич у будинку в Редмонді, повідомляє BBC.

Коли прибула бригада швидкої допомоги, кенгуру заважав медикам надати чоловікові допомогу.

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Поліція була змушена застрелити тварину, щоб медики змогли дістатися до потерпілого, однак чоловік помер на місці. 

Це перший випадок смерті від нападу кенгуру, зареєстрований в Австралії з 1936 року.

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 Фото: lightpoet/Depositphotos

В Австралії мешкає близько 50 мільйонів кенгуру, які можуть важити до 90 кг і сягати 2 метрів у висоту.

Ці тварини мають гострі зуби, кігті та потужні ноги, але рідко атакують людей.

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Водночас кенгуру можуть нападати, якщо відчувають, що їх загнали у кут і їм самим загрожує небезпека, сказав експерт із поведінки кенгуру Грем Коулсон у коментарі австралійському виданню ABC.

І кенгуру, і люди пересуваються на двох ногах у прямому положенні.

За словами експерта, така поза людини може провокувати агресивну поведінку самців кенгуру.

Нагадаємо, цього літа у Норвегії білий ведмідь напав на французьку туристку – тварину підстрелили.

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