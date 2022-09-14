В Австралії чоловік помер внаслідок нападу "домашнього" кенгуру

В Австралії 77-річний чоловік помер після нападу кенгуру, якого він тримав як домашнього улюбленця.

Чоловіка з серйозними травмами знайшов його родич у будинку в Редмонді, повідомляє BBC.

Коли прибула бригада швидкої допомоги, кенгуру заважав медикам надати чоловікові допомогу.

Реклама:

Поліція була змушена застрелити тварину, щоб медики змогли дістатися до потерпілого, однак чоловік помер на місці.

Це перший випадок смерті від нападу кенгуру, зареєстрований в Австралії з 1936 року.

В Австралії мешкає близько 50 мільйонів кенгуру, які можуть важити до 90 кг і сягати 2 метрів у висоту.

Ці тварини мають гострі зуби, кігті та потужні ноги, але рідко атакують людей.

Реклама:

Водночас кенгуру можуть нападати, якщо відчувають, що їх загнали у кут і їм самим загрожує небезпека, сказав експерт із поведінки кенгуру Грем Коулсон у коментарі австралійському виданню ABC.

І кенгуру, і люди пересуваються на двох ногах у прямому положенні.

За словами експерта, така поза людини може провокувати агресивну поведінку самців кенгуру.

Нагадаємо, цього літа у Норвегії білий ведмідь напав на французьку туристку – тварину підстрелили.