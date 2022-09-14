В Австралії чоловік помер внаслідок нападу "домашнього" кенгуру

В Австралії 77-річний чоловік помер після нападу кенгуру, якого він тримав як домашнього улюбленця.

Чоловіка з серйозними травмами знайшов його родич у будинку в Редмонді, повідомляє BBC.

Коли прибула бригада швидкої допомоги, кенгуру заважав медикам надати чоловікові допомогу.

Поліція була змушена застрелити тварину, щоб медики змогли дістатися до потерпілого, однак чоловік помер на місці.

Це перший випадок смерті від нападу кенгуру, зареєстрований в Австралії з 1936 року.

В Австралії мешкає близько 50 мільйонів кенгуру, які можуть важити до 90 кг і сягати 2 метрів у висоту.

Ці тварини мають гострі зуби, кігті та потужні ноги, але рідко атакують людей.

Водночас кенгуру можуть нападати, якщо відчувають, що їх загнали у кут і їм самим загрожує небезпека, сказав експерт із поведінки кенгуру Грем Коулсон у коментарі австралійському виданню ABC.

І кенгуру, і люди пересуваються на двох ногах у прямому положенні.

За словами експерта, така поза людини може провокувати агресивну поведінку самців кенгуру.

Нагадаємо, цього літа у Норвегії білий ведмідь напав на французьку туристку – тварину підстрелили.