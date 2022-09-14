Мотоциклісти з Британії подорожували Україною, щоб допомогти хворим дітям. ФОТО

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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14 вересня 2022

Британські мотомандрівники Ніл Бейлі та Кіран Рідлі проїхали тисячі кілометрів Україною та зібрали гроші на лікування дітей. 

Зокрема, вони побували у Бучі, Ірпені, Гостомелі та Вінниці, які сильно постраждали від окупантів.

Мандрівники описували побачене у своїх соціальних мережах і закликали підписників жертвувати кошти. 

Побувавши у дитячій лікарні Святого Миколая, вони перерахували всі зібрані гроші для потреб українських дітей.

Історію благодійної мотомандрівки розповіли у Першому медичному об‘єднанні Львова.

 Фото: Перше медичне об'єднання

Україна – уже 56-та країна, яку з благодійною метою відвідав журналіст і мотоцикліст Ніл Бейлі.

У 2005 році в Північній Кароліні він встановив один зі світових рекордів швидкості – розігнався до 325 км/год. 

 Мотомандрівники Ніл Бейлі та Кіран Рідлі проїхали тисячі кілометрів Україною

"Від початку повномасштабного вторгнення Ніл стежив за подіями у нашій країні, а потім вирішив – він має бути тут, поруч із українцями", – кажуть у медоб‘єднанні.

Разом із фотографом платформи Getty Images Кіраном Рідлі журналіст спланував подорож і вирушив у дорогу. 

 Британці побували у Бучі, Ірпені, Гостомелі та Вінниці, щоб зібрати кошти на лікування дітей

На мотоциклах мандрівники проїхали від Києва до Одеського порту, а завершили подорож у Львові. 

Усі зібрані кошти Ніл та Кіран вирішили подарувати лікарні Святого Миколая, а також зустрілися із її маленькими пацієнтами. 

 На мотоциклах мандрівники проїхали від Києва до Одеського порту

Зокрема, мотоциклісти побачились із 11-річним Льовою родом із Сєвєродонецька.

"Війна забрала у нього дім, а потім у дитини почали відмовляти ноги. Як виявилося – через пухлину. 

Зустріч неабияк надихнула Льову, адже тепер він мріє навчитися водити мотоцикл", – додають лікарі.

  Усі зібрані кошти Ніл та Кіран вирішили подарувати лікарні Святого Миколая у Львові

Нагадаємо, раніше ультрамарафонець з Прикарпаття Микола Таран пробіг 250 кілометрів, щоб зібрати кошти на автобус для ЗСУ.

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