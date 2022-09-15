У ВР пропонують дозволити чоловікам виїжджати з України за внесок на ЗСУ

Яна Осадча журналіст
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15 вересня 2022

У Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт, який пропонує дозволити чоловікам призовного віку виїжджати за кордон при умові щомісячного грошового внеску, частина коштів з якого піде на ЗСУ.

Зокрема, йдеться про виїзд на роботу в інші країни.

Законопроєкт передбачає, що чоловік, який перетинає кордон, мусить заплатити гарантійний внесок в державний банк в сумі 5 неоподаткованих мінімумів для працездатних громадян. Наразі це 13 тис. гривень. Витрачати ці кошти за межами країни не можна.

Чоловік має передати банку нотаріально засвідчену заяву про добровільний обов’язок поповнювати рахунок із гарантійним внеском сумою, яка дорівнює мінімальному розміру податків з мінімальної заробітної плати за кожен місяць перебування за кордоном. Станом на тепер це майже 2,7 тис. грн. А також надати дозвіл відраховувати цю суму на підтримку ЗСУ. 

 Фото: david-pull.hotmail.com/Depositphotos

Автор законопроєкту народний депутат Георгій Мазарашу впевнений, що така норма сприятиме зміцненню економіки та обороноздатності і знизить градус соціально-економічної напруги.

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Георгій Мазарашу вважає, що українські заробітчани зможуть не тільки прогодувати свої родини, але й допомогти ЗСУ, а в армії з тих, хто не хоче воювати, все одно користі не буде.

"Дуже мало людей реально заробляють стільки, щоби мати можливість підтримувати фінансово армію. Зростає рівень негативних емоцій щодо держави, не кажучи про емоції щодо влади",  зазначає народний депутат.

Також депутат стверджує, що чимало українських громадян виїжджають у західні країни через непідконтрольні території, РФ і Білорусь.

"З кожних 100 тисяч військовозобов’язаних громадян, які виїдуть під час воєнного стану за кордон на запропонованих умовах, майже 270 млн грн щомісяця буде потрапляти на рахунок ЗСУ",  йдеться у записці.

Нагадаємо, в Україні зняли обмеження на кількість виїздів за кордон для людей з інвалідністю та тих, хто їх супроводжує, під час воєнного стану.

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