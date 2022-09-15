На Всеукраїнську школу онлайн додадуть усі навчальні матеріали для 5-11 класів

На платформу "Всеукраїнської школи онлайн" до кінця 2022-го додадуть уроки, тести та матеріали для самопідготовки з 18 дисциплін для учнів 5-11 класів.

На платформі будуть доступні всі навчальні програми, щоб школярі в Україні та за кордоном могли безперервно навчатись онлайн, повідомляють у Міністерстві освіти і науки України.

Наразі на сайті розміщено понад 2500 уроків і до кінця року буде додано ще 1000.

Крім того, матеріали для 5-6 класів будуть оновлені відповідно до стандартів реформи Нової української школи, яка від початку навчального року впроваджується в 5-х класах.

Наразі на сайті розміщено понад 2500 уроків і до кінця року буде додано ще 1000

"Навчання на платформі просте і зручне, цікаве і сучасне, а також повністю безкоштовне для всіх дітей. Кожен урок відповідає інтересам та сприйняттю сучасного школяра", – повідомляють у відомстві.

Зокрема, для викладення та пояснення навчального матеріалу використовуються 3D-моделі, 3D-екскурсії та інтерактивні експозиції музеями світу, елементи сучасних комп’ютерних ігор, як War Craft і навіть меми.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, де вчителям і учням скачати електронні підручники.