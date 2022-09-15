На Всеукраїнську школу онлайн додадуть усі навчальні матеріали для 5-11 класів

Яна Осадча журналіст
2926
15 вересня 2022

На платформу "Всеукраїнської школи онлайн" до кінця 2022-го додадуть уроки, тести та матеріали для самопідготовки з 18 дисциплін для учнів 5-11 класів.

На платформі будуть доступні всі навчальні програми, щоб школярі в Україні та за кордоном могли безперервно навчатись онлайн, повідомляють у Міністерстві освіти і науки України.

Наразі на сайті розміщено понад 2500 уроків і до кінця року буде додано ще 1000.

Крім того, матеріали для 5-6 класів будуть оновлені відповідно до стандартів реформи Нової української школи, яка від початку навчального року впроваджується в 5-х класах.

 Наразі на сайті розміщено понад 2500 уроків і до кінця року буде додано ще 1000

"Навчання на платформі просте і зручне, цікаве і сучасне, а також повністю безкоштовне для всіх дітей. Кожен урок відповідає інтересам та сприйняттю сучасного школяра", – повідомляють у відомстві.

Зокрема, для викладення та пояснення навчального матеріалу використовуються 3D-моделі, 3D-екскурсії та інтерактивні експозиції музеями світу, елементи сучасних комп’ютерних ігор, як War Craft і навіть меми.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, де вчителям і учням скачати електронні підручники.

Читайте також: У МОН розповіли, скільки шкіл розпочали навчання очно, дистанційно та у змішаному форматі




 4082
Суспільство

Оборонці Ірпеня: історія будівельника, який захищав місто від росіян

Костянтин Рєуцький
 45934
Суспільство

Російські бомби вбили три покоління його сім’ї. Як живе чоловік, який втратив дружину, дітей та онуків

Інна Кубай
 13916
Суспільство

Ми втратимо Запорізьку область, якщо вибухне АЕС. Міністр захисту довкілля про наслідки екоциду в Україні

Діана Кречетова

Головне на сайті


Суспільство

Оборонці Ірпеня: історія будівельника, який захищав місто від росіян

Костянтин Рєуцький
Натяк на відкриття? У McDonald’s опублікували інтригуюче відео
В Україні зафіксували перший випадок мавпячої віспи
Прийняв за росіянок: у Франції за напад на біженок затримали громадянина України
COVID-19 повертається: кількість хворих у Києві за місяць зросла у 7 разів – КМДА
НБУ випустив пам’ятну монету з Володимирським собором
Суспільство

Російські бомби вбили три покоління його сім’ї. Як живе чоловік, який втратив дружину, дітей та онуків

Інна Кубай
Суспільство

Ми втратимо Запорізьку область, якщо вибухне АЕС. Міністр захисту довкілля про наслідки екоциду в Україні

Діана Кречетова