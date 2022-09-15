Камери для полонених, а поряд – кімната з іконами. ЗСУ показали лігво росіян на звільненій Харківщині. ВІДЕО

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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15 вересня 2022

Українські військові показали селищну раду села Великі Проходи на Харківщині, яку займали окупанти. Вони перетворили кабінети на в’язницю, а в кімнаті поряд облаштували капличку.

Про це розповіли у проєкті "Український свідок".

Росіяни окупували Великі Проходи у перші дні весни та утримували під контролем до початку контрнаступу Збройних сил України. Селище розташоване лише у 16 км від кордону з Росією.

У будівлі селищної ради кабінети перетворили на в’язницю. Вікна у кімнатах були заґартовані, а на дверях кабінету зробили отвори, щоб спостерігати за полоненими.

 Скріншоти з відео зсередини селищної ради

"Поряд з одиночними камерами окупанти облаштували кімнату з іконами – в ній богобоязнений кат, судячи з усього, міг сповідатись після чергового кривавого допиту. 

Дещо схоже мало місце в ГУЛАЗі: там в’язнів катують і вбивають, а тут – капличка, де можна замолити гріхи. Нічого зайвого, російський мінімалізм в натуральному вигляді", – зазначили у проєкті "Український свідок".

Великі Проходи  та інші селища були під окупацією понад пів року. Після звільнення Харківської області місцеві мешканці почали свідчити про звірства росіян.

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