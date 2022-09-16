Поліція відкрила 19 кримінальних справ проти освітян, які підозрюються у колабораціонізмі

Правоохоронці відкрили 19 кримінальних справ проти українських вчителів, які пішли на співпрацю з російськими окупантами.

Про це повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко під час брифінгу 16 вересня, повідомляють в інформагентстві "Інтерфакс-Україна".

Серед підозрюваних – керівники та вчителі освітніх закладів.

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"Щодо вчителів, то на сьогоднішній день у нас 19 кримінальних проваджень – це директори шкіл, вчителі, які намагалися за російськими програмами викладати у школах, промивали мізки не лише батькам, а й учням", – розповідає Клименко.

Водночас загальна кількість підозрюваних у колабораціонізмі українців сягнула 1358.

За словами голови Нацполіції, станом на 16 вересня правоохоронці оголосили уже 4 підозри. При цьому йдеться про освітян по всій території України, а не лише про тих, хто перебуває в окупації.

Також Клименко додав, що наразі серед підозрюваних не зафіксовано громадян РФ.

"Поліцією на даний момент така інформація не зафіксована. Можливо, інформацію мають інші правоохоронні органи", – підсумував голова Нацполіції.

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Нагадаємо, освітній омбудсмен Сергій Горбачов розповів, що отримав понад 600 звернень від освітян, яких окупаційна "влада" примушує працювати в закладах освіти.