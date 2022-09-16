У Києві 10-річний хлопчик спробував скоїти самогубство: мати звинувачує гру "Синій кит"

У Києві 10-річний хлопчик намагався скоїти самогубство.

Микита став жертвою так званих груп смерті, які ще називають "Синій кит", вважає мама постраждалого хлопчика Ольга Ткаченко. Про це вона розповіла на сторінці в Instagram.

За її словами, невідомі через соціальну мережу давали Микиті завдання, які він повинен був виконувати. Усе завершилося тим, що дитину підштовхнули до суїциду – він мав стрибнути з 6-го поверху, що хлопчик і зробив. На щастя, дитина вижила, проте нині знаходиться у реанімації.

"Моя дитина Микита, 10 років, стала жертвою "Синього Кита". Не можу досі повірити!" – написала жінка 15 вересня.

Ольга із сином Микитою. Фото з Instagram

Жінка наголошує, що у неї завжди були близькі стосунки із сином. Підкреслює, що постійно стежила за спілкуванням дитини у соціальних мережах, однак після трагічного випадку кіберполіція знайшла у Микити ще один, прихований обліковий запис. Жінка про це не здогадувалася.

"Досі не можу повірити у те, що сталося. Як мати я себе звинувачую і ненавиджу! Ну хто б міг подумати, якщо цього "Синього кита" вже давно не було?! Дитина дуже домашня і завжди зростала в любові. Він ніколи не був самотнім або нещасним, нічого підозрілого не було у його поведінці", – написала Ольга в сторіз .

Вона додала, що кіберполіція знайшла у секретних переписках погрози її сину, якщо він не виконає завдання. Наразі матір постраждалої дитини чекає на остаточні висновки правоохоронців.

"У цій секті працюють маньяки-психологи", – вважає жінка.

За її словами, зараз Микита бореться за життя – його стан лікарі оцінюють як тяжкий, але стабільний. Хлопчик перебуває в "Охматдиті", про що свідчить довідка про діагноз, опублікована Ольгою. Внаслідок падіння з 6-го поверху у дитини діагностували політравму, закриту черепно-мозкову травму, струс мозку, переломи тіл хребців та грудини, забій легень.

На додачу у Микити виявили коронавірус.

Фото: Ольга Ткаченко

"Зараз дитина бореться за життя! Слава богу, ситуація стабільна і падіння було в цій ситуації максимально вдалим", – написала жінка і додала, що наразі на її сина чекає довге ортопедичне та медикаментозне лікування.

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Ольга закликає небайдужих допомогти врятувати її сина.

"УП. Життя" звернулася за коментарем щодо деталей інциденту до мами постраждалого Микити і очікує на відповідь.

Нагадаємо, у 2017 році поліція викрили одну із груп в соцмережах, де дітей доводили до самогубства. Вона нараховувала 209 українських користувачів. Пізніше правоохоронці виявили ще 434 групи "самогубств" у соціальних мережах. Кількість користувачів сягала майже 35 тисяч.

"Синій кит" – координована підліткова гра, координацією якої займаються адміністратори так званих "груп смерті". Учасникам, якими найчастіше стають діти від 12 до 16 років, дають завдання. Кінцевою "метою" є доведення гравця до самогубства.