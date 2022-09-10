Захисник Маріуполя "Орест" переміг у паризькому фотоконкурсі з серією світлин з "Азовсталі"

Фотограф і захисник Маріуполя Дмитро Козацький, який нині перебуває у полоні, переміг у престижному фотоконкурсі у Парижі – The Prix de la Photographie.

"Азовець" отримав "золото" в категорії press/war ("преса/війна"), повідомляють на офіційному сайті фотопремії.

У загальній категорії Press ("преса") легендарна серія болючих фотографій з "Азовсталі" під назвою The Light will win ("Світло переможе") авторства Козацького посіла 2 місце.

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За словами радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, воїни полку "Азов" вдруге поспіль стають героями цієї престижної премії.

Дмитро "Орест" Козацький став переможцем однієї із номвнацій фотоконкурсу The Prix de la Photographie

"Минулого року на цьому конкурсі з їхніми портретами перемогла українська фотографиня Зоя Шу. За свою серію "Цілісність", виставка якої вперше в Україні відбулася саме в Маріуполі.

Такий символізм Маріуполю та "Азову". Завжди поруч. Завжди єдині. Чекаємо на звільнення наших Героїв. Всім серцем з ними", – написав Андрющенко у Telegram.

Одна із найвідоміших світлин "Ореста", знятих під час оборони "Азовсталі". Фото: Дмитро Козацький

Нагадаємо, перед тим, як потрапити у полон, захисник Маріуполя виклав у Twitter фотографії оборонців "Азовсталі", закликавши поширювати світлини і надсилати їх на всі можливі премії та конкурси.

Український воїн. Фото із серії The Light will win Дмитра Козацького

"Поки я буду в полоні, залишу вам фото в найкращій якості, відправляйте їх на всі журналістські премії і фотоконкурси, якщо щось виграю, після виходу буде дуже приємно. Дякую всім за підтримку. До зустрічі", – написав Дмитро Козацький 20 травня.

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Його заклик було почуто. 3 червня стало відомо, що "Оресту" присудили нагороду польської премії за фотографії з "Азовсталі".