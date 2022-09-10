Захисник Маріуполя "Орест" переміг у паризькому фотоконкурсі з серією світлин з "Азовсталі"

Фотограф і захисник Маріуполя Дмитро Козацький, який нині перебуває у полоні, переміг у престижному фотоконкурсі у Парижі – The Prix de la Photographie.
"Азовець" отримав "золото" в категорії press/war ("преса/війна"), повідомляють на офіційному сайті фотопремії.
У загальній категорії Press ("преса") легендарна серія болючих фотографій з "Азовсталі" під назвою The Light will win ("Світло переможе") авторства Козацького посіла 2 місце.
За словами радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, воїни полку "Азов" вдруге поспіль стають героями цієї престижної премії.
|Дмитро "Орест" Козацький став переможцем однієї із номвнацій фотоконкурсу The Prix de la Photographie
"Минулого року на цьому конкурсі з їхніми портретами перемогла українська фотографиня Зоя Шу. За свою серію "Цілісність", виставка якої вперше в Україні відбулася саме в Маріуполі.
Такий символізм Маріуполю та "Азову". Завжди поруч. Завжди єдині. Чекаємо на звільнення наших Героїв. Всім серцем з ними", – написав Андрющенко у Telegram.
|Одна із найвідоміших світлин "Ореста", знятих під час оборони "Азовсталі". Фото: Дмитро Козацький
Нагадаємо, перед тим, як потрапити у полон, захисник Маріуполя виклав у Twitter фотографії оборонців "Азовсталі", закликавши поширювати світлини і надсилати їх на всі можливі премії та конкурси.
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|Український воїн. Фото із серії The Light will win Дмитра Козацького
"Поки я буду в полоні, залишу вам фото в найкращій якості, відправляйте їх на всі журналістські премії і фотоконкурси, якщо щось виграю, після виходу буде дуже приємно. Дякую всім за підтримку. До зустрічі", – написав Дмитро Козацький 20 травня.
Його заклик було почуто. 3 червня стало відомо, що "Оресту" присудили нагороду польської премії за фотографії з "Азовсталі".
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