"Пів року не їли хліба": як живуть люди у звільненому від окупантів селі на Харківщині. ВІДЕО

Жителі деокупованого 11 вересня села Кочубеївка, що на Харківщині, розповіли, як їм жилося в російській окупації. Кажуть, що пів року навіть не їли хліба.

Про це йдеться у сюжеті проєкту "Український Свідок".

Українські військові із позивними "Скад", "Піаніст" і "Вовчик" вирушили на покинуті російські позиції на Харківщині, щоб поспілкуватися із місцевими. За їхніми словами, окупанти, втікаючи від ЗСУ, лишили не тільки техніку і власні документи, але і "подарунки" для місцевих – протипіхотні міни і так звані міни-пелюстки. На одній із таких за годину до їхнього прибуття підірвався місцевий житель Кочубеївки.

Також захисники показали місцевість, яка ще кілька днів тому перебувала під окупацією. Усюди видно розбиті дороги, згорілу техніку та покинуті будинки. До початку вересня в тутешній лісосмузі в окупантів була ціла фортеця із закопаними в землю мінометами.

Населення Кочубеївки, яка знаходиться за 6 кілометрів від російського кордону, до 24 лютого складало близько 800 людей. Наразі залишилася лише половина мешканців, інші виїхали у більш безпечні місця.

"Чого я буду їхати зі своєї землі?", – наголошує місцева мешканка Людмила Василівна, яка трапилися військовим.

Каже, що у червні з'явилася можливість виїхати з Кочубеївки, проте вона відмовилась.

"Я тут народилася, я тут і помру", – каже вона.

За словами жінки, вона 7 місяців не отримувала пенсію, адже поштового зв'язку в окупації не було.

"Нас нікуди не випускали, тож ми сиділи на оладках, макаронах. Це коли вже наші хлопці доїхали, то дали нам хліба", – розповідає вона.

Розмову підхоплює онук Людмили Василівни, 12-річний Андрій, і каже, що "дуже сильно скучав" за хлібом: "Пів року не їли!"

Світла у місцевих наразі немає. Як розповідає семикласник, навчатися нині немає можливості ні онлайн, ні очно, тож шкільні предмети вчить самотужки, читаючи книжки. Каже, що у нього все виходить.

Нагадаємо, контрнаступ Збройних сил на Харківщину почався 6 вересня і нині продовжується. Як повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, українським військам вдалося звільнити від окупантів майже 400 населених пунктів регіону.