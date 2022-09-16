"Пів року не їли хліба": як живуть люди у звільненому від окупантів селі на Харківщині. ВІДЕО

Жителі деокупованого 11 вересня села Кочубеївка, що на Харківщині, розповіли, як їм жилося в російській окупації. Кажуть, що пів року навіть не їли хліба.

Про це йдеться у сюжеті проєкту "Український Свідок".

Українські військові із позивними "Скад", "Піаніст" і "Вовчик" вирушили на покинуті російські позиції на Харківщині, щоб поспілкуватися із місцевими. За їхніми словами, окупанти, втікаючи від ЗСУ, лишили не тільки техніку і власні документи, але і "подарунки" для місцевих – протипіхотні міни і так звані міни-пелюстки. На одній із таких за годину до їхнього прибуття підірвався місцевий житель Кочубеївки.

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Також захисники показали місцевість, яка ще кілька днів тому перебувала під окупацією. Усюди видно розбиті дороги, згорілу техніку та покинуті будинки. До початку вересня в тутешній лісосмузі в окупантів була ціла фортеця із закопаними в землю мінометами.

Населення Кочубеївки, яка знаходиться за 6 кілометрів від російського кордону, до 24 лютого складало близько 800 людей. Наразі залишилася лише половина мешканців, інші виїхали у більш безпечні місця.

"Чого я буду їхати зі своєї землі?", – наголошує місцева мешканка Людмила Василівна, яка трапилися військовим.

Каже, що у червні з'явилася можливість виїхати з Кочубеївки, проте вона відмовилась.

"Я тут народилася, я тут і помру", – каже вона.

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За словами жінки, вона 7 місяців не отримувала пенсію, адже поштового зв'язку в окупації не було.

"Нас нікуди не випускали, тож ми сиділи на оладках, макаронах. Це коли вже наші хлопці доїхали, то дали нам хліба", – розповідає вона.

Розмову підхоплює онук Людмили Василівни, 12-річний Андрій, і каже, що "дуже сильно скучав" за хлібом: "Пів року не їли!"

Світла у місцевих наразі немає. Як розповідає семикласник, навчатися нині немає можливості ні онлайн, ні очно, тож шкільні предмети вчить самотужки, читаючи книжки. Каже, що у нього все виходить.

Нагадаємо, контрнаступ Збройних сил на Харківщину почався 6 вересня і нині продовжується. Як повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, українським військам вдалося звільнити від окупантів майже 400 населених пунктів регіону.