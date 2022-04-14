Пожили і підірвали: що окупанти зробили зі школою і дитсадком на Київщині. ВІДЕО

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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14 квітня 2022

Росіяни в окупованих навколо столиці містах влаштовували "штаб-квартири" у місцевих школах і дитсадках, а коли треба було покидати їх – цинічно підірвали будівлі.

Така ж трагічна доля спіткала й дитячий садочок та школу у селі Богданівка, що на Київщині.

Заступник селищного голови села Велика Димерка Олександр Куценко розповів проекту "Український свідок" про наслідки перебування росіян на території Богданівки.

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На відео можна побачити, що стіни школи залишилися цілими, а от дитячий садочок окупанти зруйнували повністю.

"Знищено один садочок і одну школу. Дві школи пошкоджено частково. Там відновити навчальний процес без ремонту неможливо, але вони підлягають ремонту", – каже Олександр.

За його словами, спочатку необхідно провести експертизу, після чого стане зрозуміло, вдасться відновити навчальний заклад чи потрібно створювати проект побудови нового.

Фото: Український свідок
Фото: Український свідок

Водночас дитсадок необхідно будувати заново.

Навчальний заклад був розрахований на 100 дошкільнят, розповідає Олександр Куценко. До приходу "визволителів" садочок був повністю заповнений дітьми.

Фото: Український свідок

Коли дитсадок виконав роль тимчасового місця дислокації окупантів, вони його підірвали. Будівля зруйнована вщент, дитячий майданчик поблизу – також.

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"Залишили після себе такий слід. Тут і без експертизи зрозуміло, що дитсадок потрібно будувати новий", – зауважив Олександр.

Фото: Український свідок

При цьому заступник селищного голови Великої Димерка не занепадає духом та планує відновити навчальний процес:

"Зараз будем просить виділення додаткових автобусів шкільних для забезпечення процесу у школах, які збереглися в ОТГ.

(Загалом – ред.) було 10 навчально-виховних об'єднань шкіл і 10 дитсадочків. Я думаю, що протягом 10 днів відновимо онлайн-навчання".

Раніше Міністерство освіти і науки повідомляло, що в Україні через війну повністю зруйновано 91 заклад освіти, понад 1000 – зазнали пошкоджень.

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