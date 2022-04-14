Пожили і підірвали: що окупанти зробили зі школою і дитсадком на Київщині. ВІДЕО

Росіяни в окупованих навколо столиці містах влаштовували "штаб-квартири" у місцевих школах і дитсадках, а коли треба було покидати їх – цинічно підірвали будівлі.

Така ж трагічна доля спіткала й дитячий садочок та школу у селі Богданівка, що на Київщині.

Заступник селищного голови села Велика Димерка Олександр Куценко розповів проекту "Український свідок" про наслідки перебування росіян на території Богданівки.

На відео можна побачити, що стіни школи залишилися цілими, а от дитячий садочок окупанти зруйнували повністю.

"Знищено один садочок і одну школу. Дві школи пошкоджено частково. Там відновити навчальний процес без ремонту неможливо, але вони підлягають ремонту", – каже Олександр.

За його словами, спочатку необхідно провести експертизу, після чого стане зрозуміло, вдасться відновити навчальний заклад чи потрібно створювати проект побудови нового.

Фото: Український свідок

Фото: Український свідок

Водночас дитсадок необхідно будувати заново.

Навчальний заклад був розрахований на 100 дошкільнят, розповідає Олександр Куценко. До приходу "визволителів" садочок був повністю заповнений дітьми.

Фото: Український свідок

Коли дитсадок виконав роль тимчасового місця дислокації окупантів, вони його підірвали. Будівля зруйнована вщент, дитячий майданчик поблизу – також.

"Залишили після себе такий слід. Тут і без експертизи зрозуміло, що дитсадок потрібно будувати новий", – зауважив Олександр.

Фото: Український свідок

При цьому заступник селищного голови Великої Димерка не занепадає духом та планує відновити навчальний процес:

"Зараз будем просить виділення додаткових автобусів шкільних для забезпечення процесу у школах, які збереглися в ОТГ.

(Загалом – ред.) було 10 навчально-виховних об'єднань шкіл і 10 дитсадочків. Я думаю, що протягом 10 днів відновимо онлайн-навчання".

Раніше Міністерство освіти і науки повідомляло, що в Україні через війну повністю зруйновано 91 заклад освіти, понад 1000 – зазнали пошкоджень.

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.