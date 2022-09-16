Навчаються просто у коридорах: Маріупольська міська рада показала відео зі школи в окупації

Окупанти в Маріуполі "відновили" навчальний процес.
Проте уроки проходять не у класах, а в коридорах повідомили у Маріупольській міській раді.
Декілька класів навчаються одночасно. Орієнтирами служать перевішані шкільні дошки на стіни в коридорі, а двері до класів поділяють довгі приміщення на "сектори".
"На відстані трьох метрів один від одного йде навчання трьох різних класів з різних предметів. Звичайно, жодних знань діти не отримують", – зазначають у міськраді.
|Скриншот з відео
Представники офіційної влади кажуть, що окупанти нікому не показують як насправді відбувається "відновлене" навчання.
"Чому батьків не пускають до приміщень школи, а в дітей забирають телефони зрозуміло. Аби ніхто не побачив правду. Правду про те, що через глобальні руйнування та нестачі цілих класних кімнат дітей навчають в коридорах", – каже радник мера Маріуполя Андрющенко.
Він додає, що освітній процес у школах Маріуполя відбувається у 3 зміни.
Нагадаємо, напередодні навчального року батьків залякували через повідомлення у Viber. Їм писали, що у разі непокори заберуть дитину та позбавлять батьківських прав
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