Українські науковці вивели новий сорт конопель, з яких можна виготовляти бронежилети для військових

Яна Осадча журналіст
29211
19 вересня 2022

В Україні вивели новий сорт посівних конопель "Софія", який можна використовувати для виготовлення бронежилетів для військових.

Сорт створили фахівці Інституту сільського господарства Північного Сходу Національної академії аграрних наук України, повідомляють в академії.

Рослину представили під час традиційного фестивалю промислових конопель "Hemp Fest", який відбувся на Сумщині.

Реклама:

Новий сорт універсальний щодо використання як волокон, так і насіння.

 В Україні вивели новий сорт посівних конопель "Софія"

"Це подвійні можливості для розвитку різних галузей виробництва, зокрема і оборонної, що особливо важливо в нинішніх умовах", – кажуть в академії.

 Учасникам фестивалю провели майстер-клас по збиранню комбайном насіннєвої частини конопель
 Організатори зробили акцент на розвитку коноплярства в умовах війни та відбудови України

Науковці кажуть, що технічні коноплі – це основа для виробництва пороху, який не має аналогів у світі, а також високоякісна сировина для канатів і парашутів.

"Конопляні волокна ні в чому не поступаються синтетичному кевлару, з якого виготовляють бронежилети. Плити з конопель витримують постріли з бронебійних патронів, при цьому, вони легші за кевларові", – говорять вчені.  

Також за слвоами науковців, коноплі – це тканина для пошиття натурального військового одягу, спідньої білизни, яка зарекомендувала себе у екстремальних умовах, коли відсутні будь-які засоби гігієни.

Нагадаємо, ми писали про те, як правильно обрати бронежилет.

Реклама:

Фото: Дмитро Живицький

Читайте також: Як виглядає конопля, троянда або пилок під мікроскопом: 10 вражаючих світлин


Реклама:


Реклама:
 5166
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 3117
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3328
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат