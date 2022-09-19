McDonald’s відновлює роботу: як українці реагують на відкриття відомого фаст-фуду

Яна Осадча журналіст
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19 вересня 2022

Після довгої перерви McDonald’s відновлює роботу в Україні.

Перші три заклади, які відкриються у Києві 20 вересня, знаходяться на лівому березі столиці.

 І хоча спершу працюватимуть вони лише на доставку, українці зустріли цю новину з радістю. Адже ресторани McDonald’s зачинилися в Україні з початку війни.

Той факт, що відкривати ресторани почали тільки на лівому березі Києва, надихнув українців на меми.

 Ілюстрація Фабрика мемів
 

Деякі вже почали думати про "контрабаду".

 
 

А дехто навіть про дискримінацію заговорив і про зростання цін на нерухомість після таких втішних новин.

 

Деяких мешканців столиці обурив старий образливий жарт про те, що, мовляв, лівий берег – не Київ, а McDonald’s його "визнав".

 
 
 
 

Не забули і про кур'єрів, які будуть доставляти продукцію.

 

Військові на передовій також зраділи відкриттю Маку, однак рекомендують споживати корисну їжу.

 Ілюстрація: Eldar Sarakhman
 Ілюстрація: Eldar Sarakhman

Хоча радість українців викликала не стільки любов до бургерів, а насамперед те, що один з навідоміших брендів світу вірить в нашу країну і перемогу.

 

Відновлення роботи закладів у Києві та на заході України відбуватиметься поетапно протягом двох місяців, а "Українська правда. Життя" нагадує про переваги повноцінного та корисного харчування.

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