Понад 70% університетів готові проводити очне навчання – Шкарлет

У Міністерстві освіти та науки провели перевірки укриттів у технічних та вищих навчальних закладах.
За результатами, понад 70% закладів фахової передвищої та вищої освіти готові проводити очне навчання, повідомив міністр Сергій Шкарлет.
У профтехах цей показник ще вищий – до офлайн навчання готові 88% закладів.
Найвищі показники готовності до освітнього процесу у традиційному форматі мають:
- місто Київ;
- Львівська область;
- Закарпатська область;
- Чернівецька область;
- Кіровоградська область.
|Фото: kasto / Depositphotos
Загалом в Україні очне навчання готові проводити у 56% закладів освіти. Зокрема, у 64% шкіл та 44% садочків.
У Міністерстві зазначили, що перевірки ще тривають. Тому кількість готових до очного навчання закладів може зрости.
Нагадаємо, що в новий навчальний рік стартував як дистанційно, так і у змішаній формі. За парти вертаються переважно школярі на західній та центральній Україні.
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