Понад 70% університетів готові проводити очне навчання – Шкарлет

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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2 вересня 2022

У Міністерстві освіти та науки провели перевірки укриттів у технічних та вищих навчальних закладах.

За результатами, понад 70% закладів фахової передвищої та вищої освіти готові проводити очне навчання, повідомив міністр Сергій Шкарлет.

У профтехах цей показник ще вищий – до офлайн навчання готові 88% закладів.

Найвищі показники готовності до освітнього процесу у традиційному форматі мають:

  • місто Київ;
  • Львівська область;
  • Закарпатська область;
  • Чернівецька область;
  • Кіровоградська область. 
 Фото: kasto / Depositphotos

Загалом в Україні очне навчання готові проводити у 56% закладів освіти. Зокрема, у 64% шкіл та 44% садочків.

У Міністерстві зазначили, що перевірки ще тривають. Тому кількість готових до очного навчання закладів може зрости. 

Нагадаємо, що в новий навчальний рік стартував як дистанційно, так і у змішаній формі. За парти вертаються переважно школярі на західній та центральній Україні.

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