Тривожні кнопки, рамки і охорона: у Київській області поліція посилить безпеку в закладах освіти

У Київській області поліція після перевірки збирається посилити заходи безпеки в закладах освіти.

Усього з 1 вересня 88 освітніх установ працюватимуть очно, 98 – онлайн і 399 закладів навчатимуться за змішаною формою, розповів на брифінгу начальник поліції в Київській області Андрій Нєбитов.

Зокрема, після обстеження 1127 закладів освіти в області поліцейські зазначили, що не всюди рівень безпеки є достатнім.

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"Система відеоспостереження встановлена в 129 закладах, безпекові рамки лише у двох, і тривожні кнопки у 463 закладах.

А фізично присутня охорона є 187 навчальних закладів, тобто ще є над чим працювати", – сказав Андрій Нєбитов.

Для забезпечення безпеки дітей в 69 територіальних громадах області були створенні комісії з органів місцевої влади, військової адміністрації та поліцейських, які досліджують умови навчання дітей.

Також він зазначив, що протягом серпня КОДА проводила для вчителів тренінги по евакуації зі шкіл у разі обстрілів.

Зокрема у школах з 1 по 9 вересня правоохоронці планують навчати дітей як правильно спілкуватись з незнайомими людьми, а також мінній безпеці.

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