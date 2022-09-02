Укрпошта випустила марку з Дюком Рішельє до Дня Одеси. ФОТО

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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2 вересня 2022

Одеса отримала свою марку до Дня міста.

Її урочисто "погасили" 2 вересня біля мерії, повідомляють в офіційному Telegram-каналі Одеси.

Марка називається "Одеса". На ній зображено пам’ятник Дюку де Рішельє під час війни, обкладений мішками.

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Гасіння марки – це погашення спеціальним поштовим штемпелем поштових конвертів та марок, випущених з нагоди великих та пам'ятних подій.

 Марка до Дня міста Одеси

Нагадаємо, що 1 вересня в Укрпошті стартував продаж першої благодійної марки з псом Патроном. На вилучені кошти планують придбати машину для розмінування.

 Гасіння марки

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