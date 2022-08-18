"Вільні, Незламні, Непереможні": Смілянський показав марку до Дня Незалежності. ФОТО

"Укрпошта" до Дня Незалежності України, який припадає на півріччя повномасштабної війни, випустить блок-марку під назвою "Вільні, Незламні, Непереможні" з конвертом.

Про це повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський, опублікувавши ескіз марки.

Як пояснив гендиректор компанії, терміни були "дуже стислі", тому марка вийде обмеженим тиражем в 1 мільйон примірників. Марка "Вільні, Незламні, Непереможні" – робота художника Антона Хрупіна.

"Але я впевнений, що всі поціновувачі філателії зможуть її придбати й додати до колекції з нагоди Дня Незалежності, яку щороку можна буде доповнювати новими марками від Укрпошти", – підкреслив Смілянський.

Нова марка від Укрпошти "Вільні, Незламні, Непереможні". Фото: Ігор Смілянський

У центрі марки до Дня Незалежності зображено українського захисника. А також жінок, одна з яких знаходиться у зруйнованому окупантами будинку; розбомблений маріупольський театр з написом "діти", а також закривавлена іграшка з вокзалу Краматорська, дитяча коляска та валізи.

"Цього року для нас це не просто додатковий вихідний, а нагадування усьому світу, як дорого коштує людська свобода. 24 серпня маємо свого роду символізм – рівно 6 місяців, як Україна знову змушена захищати свою незалежність від ворогів у війні, яка насправді триває не півроку, не 8, не 100 і навіть не 300 років", – наголошує Смілянський.

Він додав, що деталі запуску марки "Укрпошта" оголосить тільки напередодні Дня Незалежності 24 серпня через "підвищену увагу" з боку ворога.

"Бо наші сусіди, як у тій приказці: бачать чуже під лісом, а не бачать своє під носом. Тож через підвищену увагу до нас з боку "асвабадителей" змушені контролювати безпекову ситуацію", – пояснив гендиректор "Укрпошти".

Нагадаємо, як повідомляв раніше Ігор Смілянський, загалом у серпні "Укрпошта" випустить дві нові марки. Друга тематична марка буде присвячена чернігівському псу-саперу Патрону.