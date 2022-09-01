В Україні стартував продаж благодійної марки з псом Патроном. Де купити?

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
3981
1 вересня 2022

В Україні стартував продаж поштового випуску "Пес Патрон", присвяченого зірковому чотирилапому саперу, який допомагає ДСНС.

Кошти з продажу нових марок з псом Патроном спрямують на купівлю машини для розмінування, а також на допомогу тваринам.

Марковий аркуш та тематичний мерч (значки, одяг, сумки тощо) уже можна придбати у відділеннях та онлайн, повідомляє національний поштовий оператор "Укрпошта".

"Пес Патрон став талісманом українських рятувальників та символом спротиву, відтак марки з його зображенням стануть окрасою вашої філателістичної колекції", – йдеться у повідомленні.

Один аркуш містить 8 марок, які змальовують будні Патрона на службі у лавах ДСНС. 

Тираж складає 1 мільйон аркушів. 

Де купити марки та мерч з Патроном?

 

На купівлю діятимуть обмеження: можна придбати не більше 5 маркових аркушів, 5 художніх конвертів та 5 листівок в одному замовленні.

 

Також нові марки продаються на міжнародних майданчиках:

Можна замовити не більше двох наборів зі спецпогашенням за один раз.

 

Марки з Патроном – це вже шостий поштовий випуск воєнного часу та перший благодійний. 

Зібрані кошти пожертвують на закупівлю машини для розмінування через фандрейзингову платформу UNITED24, а також на підтримку притулків для тварин через KSE Foundation.

 

Нагадаємо, пес Патрон породи джек-рассел – це зірка соцмереж і талісман чернігівських піротехніків.

Наприкінця травня зірковий сапер отримав у Каннах найпрестижнішу кінонагороду для тварин.

У липні дві ветеранські організації США також нагородили собаку почесними відзнаками.

Нещодавно Патрону виповнилося 3 роки: на день народження він попросив українців донатити кошти на допомогу тваринам.

Читати також: Пес Патрон і киця Шафа: тварини вітають Україну з Днем Незалежності. ФОТО




 54
Суспільство

П'ять ангелів-охоронців поліцейського Олега Федька. Історія родини, яку росіяни вбили під Новою Каховкою

Інна Кубай
 37513
Суспільство

Математика, історія, біологія: наскільки добре ви пам’ятаєте шкільну програму? ТЕСТ

Михайло Загородній
 6586
Суспільство

Важкі, але важливі часи. Як українське вчительство переживає війну

Денис Куклін

Головне на сайті


Суспільство

П'ять ангелів-охоронців поліцейського Олега Федька. Історія родини, яку росіяни вбили під Новою Каховкою

Інна Кубай
В Україні з’явився чат-бот з інструкціями на випадок хімічної атаки чи аварії
Окупанти завдали шкоди українській природі майже на 1 трильйон гривень – Міндовкілля
10 хвилин без серцебиття: медики із Закарпаття повернули до життя6-річну дитину
Розповів про вбитих Росією дітей: Зеленський виступив на Венеційському кінофестивалі
Серпень у Києві виявився одним із найспекотніших в історії спостережень
Суспільство

Математика, історія, біологія: наскільки добре ви пам’ятаєте шкільну програму? ТЕСТ

Михайло Загородній
Суспільство

Важкі, але важливі часи. Як українське вчительство переживає війну

Денис Куклін