В Україні стартував продаж благодійної марки з псом Патроном. Де купити?

В Україні стартував продаж поштового випуску "Пес Патрон", присвяченого зірковому чотирилапому саперу, який допомагає ДСНС.

Кошти з продажу нових марок з псом Патроном спрямують на купівлю машини для розмінування, а також на допомогу тваринам.

Марковий аркуш та тематичний мерч (значки, одяг, сумки тощо) уже можна придбати у відділеннях та онлайн, повідомляє національний поштовий оператор "Укрпошта".

"Пес Патрон став талісманом українських рятувальників та символом спротиву, відтак марки з його зображенням стануть окрасою вашої філателістичної колекції", – йдеться у повідомленні.

Один аркуш містить 8 марок, які змальовують будні Патрона на службі у лавах ДСНС.

Тираж складає 1 мільйон аркушів.

Де купити марки та мерч з Патроном?

На купівлю діятимуть обмеження: можна придбати не більше 5 маркових аркушів, 5 художніх конвертів та 5 листівок в одному замовленні.

Також нові марки продаються на міжнародних майданчиках:

Можна замовити не більше двох наборів зі спецпогашенням за один раз.

Марки з Патроном – це вже шостий поштовий випуск воєнного часу та перший благодійний.

Зібрані кошти пожертвують на закупівлю машини для розмінування через фандрейзингову платформу UNITED24, а також на підтримку притулків для тварин через KSE Foundation.

Нагадаємо, пес Патрон породи джек-рассел – це зірка соцмереж і талісман чернігівських піротехніків.

Наприкінця травня зірковий сапер отримав у Каннах найпрестижнішу кінонагороду для тварин.

У липні дві ветеранські організації США також нагородили собаку почесними відзнаками.

Нещодавно Патрону виповнилося 3 роки: на день народження він попросив українців донатити кошти на допомогу тваринам.