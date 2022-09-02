Підтримують дух громади: переселенці на Житомирщині грають щовечора гімн

Олег та Олена Кожокарі щовечора о 21 годині виконують Гімн України на трубі на березі річки Случ у Житомирській області.
Це – їхня подяка воїнам Збройних сил за прожитий день, повідомляє "Укрінформ".
Ідея виконувати гімн осяйнула брата з сестрою майже одразу після переїзду на Житомирщину. До трагічних подій в Україні вони ніколи не грали в дуеті.
Брат з сестрою змушені були переїхати у селище Любар через повномасштабне вторгнення в Україну російських військ.
|Фото: "Укрінформ"
Олег з нареченою поїхав у Київську область за кілька днів до початку вторгнення. Війна застала його в Бучі. Виїхати вдалось лише 10 березня. Так він опинився у Любарі.
Олені 15 років, на початку активних дій вона жила з батьками на Миколаївщині. Але згодом батьки відвезли її у Вінницю, а тоді – на Житомирщину.
Музичні інструменти везли із собою.
Олена займалася у музичній школі, грала у місцевому народному духовому ансамблі, але війна внесла корективи.
"На початку війни ми припинили всі заняття, а трубу мені передав керівник ансамблю, аби я тренувалася. Ця труба переїхала зі мною в Любар", – каже вона.
Для Олега гра на трубі – це хобі, цей інструмент він придбав під час поїздки у США.
Після переїзду грав мелодію самостійно, а коли приїхала Олена – у творчому дуеті. За його словами, у такий спосіб він підтримує дух місцевої громади.
Виконавці зазначають, що не виконують гімн лише у дні, коли містечком везуть загиблих на фронті Героїв.
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