Наймолодша волонтерка України з Кривого Рогу разом з братом зібрала 35 тисяч гривень для ЗСУ

5-річна Марія Макеєва з Кривого Рогу стала наймолодшою ​​волонтеркою України. Дівчинка разом з 9-річним братом Олександром зібрала понад 35 тисяч гривень для потреб ЗСУ.

Її допомогу зафіксували у Національному Реєстрі Рекордів України.

Про це повідомила дитяча омбудсмен Дар'я Герасимчук.

Рекорд зафіксували ще у травні на День вишиванки, проте мама дітей Дар'я Макеєва переживала за їхню безпеку. Тому про найменшу волонтерку України стало відомо лише через 3 місяці.

Фото: Дар'ї Макеєвої

Мати з 2 дітьми переїхала до Львова у перші дні повномасштабного вторгнення.

"У дітей виникла ідея допомогти армії з перших днів війни. Поки ходили у центрі, Маша все питала, як ми можемо допомогти. Саша пропонував показувати фокуси, бо він – наймолодший ілюзіоніст України, а сестра – асистентка.

Але я переконала дітей, що це не на часі. Тоді Марія запропонувала співати гімн. У Саші був саксофон, він по Zoom вивчив, як грати гімн та "Червону калину". На це пішло кілька місяців. Діти запланували свій виступ до Дня вишиванки", – розповіла Дар'я у коментарі для "УП.Життя".

Вона каже, що її діти були одними з перших, хто почав збирати кошти на ЗСУ завдяки своїм талантам та прагненню наблизити Перемогу.

"Спершу ми вийшли пограти біля Оперного театру. Нас там проганяли вуличні музиканти, мовляв, усі місця розписані і казали йти до Ратуші. Біля мерії до нас приглядалась Муніципальна варта, але побачили, що то діти збирають на ЗСУ і не чіпали", – згадує мати Марії та Олександра.

Жінка зазначила, що її 5-річна донька ніколи не займалась співом. Тож це її бажання допомогти армії у такий спосіб стало приємною несподіванкою.

Оскільки дату визначили наперед, мати Марії звернулась до представників Національного Реєстру Рекордів України. Вони зафіксували, що Марія – наймолодша волонтерка, яка зібрала понад 35 тисяч гривень за один день.

Найменша волонтерка України

Хоча перед тим, як виступати, мати попередила сина та доньку, що може нічого не вийти. Але це не привід засмучуватися, бо вони спробували долучитися і допомогти у той спосіб, який можуть.

"Я о 9 вечора вже вмовляла дітей додому вертатися, але вони були проти. Заявили мені: "Допоки люди йдуть і кидають гроші – ми будемо грати".

Маша за 9 годин і 54 хвилини зібрала 35 тис. 492 грн (еквівалент 1000 доларів станом на 19 травня). Приємно було, що діти навіть не встигали брати гроші – то були цілі жмені, і я боялась, щоб вітер їх не розніс. Після кожної локації рахували гроші, складали купюри обережно", – зазначає Дар'я.

Діти та зібрані кошти

Потім усі разом обговорювали, куди витратять ці гроші. Спершу хотіли купити бронежилети або шоломи. Проте благодійний фонд запропонував додати до зібраної суми Марією та Сашою майже половину суми та разом придбати тепловізійний приціл на Херсонський напрямок.

"Волонтери дали дітям змогу подивитися на оснащення для військових, потримати його в руках. Бо ми перераховуємо у фонди кожного місяця, але часом не бачимо, на що йдуть наші кошти.

Нехай наш рекорд б'ється щодня, і кожна дитина назбирає кошти на Перемогу", – каже Дар'я.

Марія, Олександр та Дар'я з тепловізійним прицілом

Нагадаємо, в Україні є чимало дітей-волонетрів, які теж допомагають армії. Наприклад, 8-річний Юрко теж співав на вулицях Львова і зібрав 70 тисяч гривень.

А 10-річна Валерія Єжова, чемпіонка з шашок на вуличних турнірах зі звичайними киянами зібрала понад 20 тисяч гривень.