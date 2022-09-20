Снігу вище коліна: у Карпатах вирує негода. ВІДЕО

На Чорногорському хребті в Карпатах вирує негода.

Відео з вершини гори Піп Іван опублікував начальник Явірницького пошуково-рятувального відділення управління ДСНС в Івано-Франківській області Василь Фіцак.

"За прогнозами така погода до неділі. Тому варто утриматись від виходів у верхи, видимість обмежена, а снігу місцями вище коліна", – зазначив він.

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У Чорногірському гірському пошуково-рятувальному пості повідомили про те, що на вершині Піп Іван наразі -3°С. Вітер південно-східній 4-6 м/с.

Напередодні рятувальники попереджали про погіршення погодних умов, обледеніння схилів та посилення вітру.

До рятувальників вже звернулись туристи, які через негоду не змогли самостійно продовжити похід.

Туристи, які потребували допомоги. Фото: ДСНС

Хлопець та дівчина з Києва спускалися від озера Бребенескул Закарпатської області до гори Дземброня. Оскільки маршрут туристів пролягав на межі Закарпатської та Івано-Франківської областей, до порятунку залучили фахівців з обидвох сторін.

Рятувальники з Івано-Франківської області знайшли їх, обігріли та супроводили до колег із Закарпатської області. Ті доставили постраждалих туристів на снігоході в село Богдан та передали медикам.

Хлопець і дівчина від подальшої госпіталізації відмовились.

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Нагадаємо, що 18 вересня, у Карпатах на вершині Піп Іван випав перший сніг.