Нацгвардійці на Луганщині допомогли врятуватися родині із 21 собакою

Бійці Національної гвардії на передодні окупації Луганщини врятували родину, яка опікувалась кінологічним розплідником.

Історію порятунку 22 тварин розповіли на сторінці Нацгвардії у Facebook.

Напередодні окупації Луганської області нацгвардієць із автомобільної роти Іван розвозив люки та продукти бійцям на передовій.

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На той час українські війська тримали оборону поблизу Сєвєродонецька.

Нагвардієць Іван. Фото: НГУ у Facebook

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На зворотньому шляху у селищі Метьолкіне Іван помітив жінку з двома дітьми.

"Вони сиділи на лавці, такі втомлені, діти у щось бавились, і я одразу прямував до них, аби запропонувати виїхати у безпечну зону.

На що жіночка мені відповіла: "Без своїх тварин я нікуди не поїду!" – ділиться гвардієць.

Іван погодився допомогти, проте неабияк здивувався, що жінка мала на увазі 13 дорослих собак, 8 цуценят та одну кішку із місцевого кінологічного розплідника.

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"Сидимо, голодуємо разом із собаками. Я з дитинства їх люблю, у мене навіть думок не було їх кинути, їх треба було виводити з нами – це ми й зробили.

Шлях з Луганщини був нелегким для тварин, бо були худими та змученими", – розповідає власниця тварин Анна.

Врятовані собаки

Війна застала Анну та її родину несподівано, адже вона навіть не знала куди їхати.

Гвардійці спочатку допомогли їй та тваринам вибратись до Слов'янська.

"Ми прихистили Анну та її діток на перший час. Для тварин ми теж тимчасово підшукали місце. За два дні ми знайшли волонтерів, які здійснили наступний етап евакуації у Дніпро", – розповідає Іван.

Зараз Анна та її діти перебувають у безпеці, а тварини вже пройшли реабілітацію і в них навіть була фотосесія.

Фото: НГУ

Нацгвардієць Іван продовжив виконувати бойові завдання у Донецькій області.

Він переконаний, що Україна неодмінно переможе, адже наші захисники не втрачають людяності навіть в умовах тяжких випробувань.