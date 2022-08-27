Зоозахисники показали песика-талісмана Барона, який допомагає евакуювати тварин. ФОТО

В українських волонтерів-зоозахисників є тварина-талісман так само, як у рятувальників пес-піротехнік Патрон, а у захисників Зміїного – котик Змій, якого знайшли після втечі окупантів з острова.

Песика-талісмана зоозахисної організації UAnimals звати Барон, повідомляє ГО на сторінці у Facebook.

Чотирилапий разом зі своїми господарями-волонтерами Оленою та Іваном допомагає евакуювати тварин із "гарячих" точок.

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"Це одна з історій, про які хочеться розповідати і розповідати. Коли не перший місяць триває повномасштабна війна, подібні оповіді – це як промінь сонця серед грозових хмар.

Барон – це пес наших героїв-волонтерів Олени та Івана, які евакуюють тварин із зони бойових дій. На їхньому рахунку не одна поїздка і сотні кілометрів місцевостями, де гаряче і дуже близько до фронту", – розповідають в організації.

Чотирилапий талісман волонтерів-зоозахисників Барон

Барон знайшов сім'ю під час однієї з евакуацій, коли подружжя волонтерів врятувало цуценят. Всі вони мали чорне забарвлення, а одне цуценя – золотисте.

"Це якраз той момент, який у книгах беруть за відправну точку", – зауважують зоозахисники.

На фото – Барон у "дитинстві"

Волонтери взяли песика, що вирізнявся серед решти цуценят, до себе і назвали його Бароном. Відтоді пухнастий помічник всюди їздить з господарями. Зараз чотирилапому уже 7 місяців. Його називають "щасливим талісманом".

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Песик-талісман із господаркою Оленою

Як розповідають в організації, Барон – дуже допитливий пес і нічого залишає поза своєю увагою. Кажуть, що песик допомагає Олені та Івану "порозумітися" з врятованими тваринами.

"Барон вже став справжнім рятівником чотирилапих. Він універсальний волонтер, який може з ними порозумітися і розповісти своїм господарям про потреби евакуйованих тварин. Їхню нерозлучну трійцю вже знають всі військові, маршрутами яких вони їздять на порятунок тварин", – наголошують зоозахисники.